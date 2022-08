Luis Enrique salda cuentas: tras Sergio Ramos, ahora mira hacia CR7

Todavía es pronto y queda mucho tiempo para conocer cuáles serán los elegidos por Luis Enrique para formar parte de la lista de convocados (y afortunados) que representarán a la Selección española en el próximo Mundial de Qatar 2022. Es un evento diferente al de otros años por la particularidad de las fechas, ya que se disputa en los meses de invierno y en plena temporada, por lo que los criterios a la hora de confeccionar esa convocatoria serán diferentes a los que se apliquen en otras ocasiones y de eso son conscientes los propios futbolistas, que saben que necesitan un inicio fuerte del curso para convercer al seleccionador.

El que parece que seguirá sin contar para Luis Enrique es, una vez más, David De Gea. La situación del guardameta español es curiosa, alabado y considerado en el Manchester United de Cristiano Ronaldo como una de las grandes estrellas y uno de los jugadores referentes del equipo después de ya once temporadas jugando en Old Trafford, no entra por el ojo del seleccionador y tampoco de muchos aficionados españoles por lo que lo más seguro es que se quede sin Mundial. Ya lleva varias listas sin estar presente, la última de ellas para los encuentros de la Nations League, y cuando a Luis Enrique se le mete una idea en la cabeza es muy complicado que cambie de opinión.

A De Gea tan solo le queda trabajar duro y confiar en que el técnico asturiano vuelva a poner sus ojos sobre él en este inicio de temporada. Cuenta con el precedente de que ‘perdonó’ a Jordi Alba después de haber estado, en medio de una gran polémica, fuera de las convocatorias y de repente, por sorpresa, volvió a contar con él y lo sigue haciendo hasta la fecha.

En la última lista, sin embargo, los guardametas de confianza de Luis Enrique fueron Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya. El guardameta del Brentford comenzó a entrar en las convocatorias para sorpresa de todo el mundo y salvo debacle, parece que nada de esto cambiará, que Raya estará en el Mundial de Qatar y que la carrera de De Gea con la Selección española, como la de Sergio Ramos, ha pasado ya a mejor vida.