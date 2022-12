Luis Enrique se lo lleva a Qatar, pero deja sin minutos al del Barça

España ya está en octavos y allí se enfrentará a Marruecos el próximo 6 de diciembre. El combinado dirigido por Walid Regragui ha sorprendido y se ha clasificado como primera del Grupo F por delante de Croacia (subcampeona en 2018), Bélgica (tercera en Rusia) y Canadá, una de las selecciones con más velocidad y gol del torneo. Por el contrario, los de Luis Enrique pasan de ronda, pero como segundos, por detrás de Japón y gracias a la renta del 7-0 lograda en el primer partido ante Costa Rica. El técnico asturiano parecía que había encontrado la sintonía perfecta dentro y fuera del vestuario, pero lo cierto es que el empate ante Alemania y la derrota ante los nipones han enrarecido el ambiente.

España pasa a los octavos de final con muchas dudas y muchos jugadores que en un principio apuntaban a ser titulares, o por lo menos a tener un papel importante dentro del Mundial de Qatar, pero que a día de hoy tienen inédito el casillero de minutos. Pablo Sarabia o Eric García no saben lo que es saltar al terreno de juego y llama mucho la atención en ambos casos, aunque sobre todo en lo que respecta al jugador del FC Barcelona.

Luis Enrique siempre había defendido y apostado por el ex del Manchester City pese a las críticas recibidas por los errores cometidos tanto en el Barça con la selección. Junto a Pau Torres y Laporte, el defensa azulgrana partía como favorito para rotar en la zaga a lo largo del campeonato, pero Rodri, reconvertido a central, le ha quitado el puesto y tal y como se vio ante Japón, el jugador del Villarreal parece estar por delante de él.

Eric García, a día de hoy es uno de los hombres más importante en el Barça de Xavi Hernández, parece haber perdido su puesto en el once titular de ‘La Roja’ y eso se refleja en los minutos que ha jugado en este Mundial de Qatar: 0, como Pablo Sarabia, Marcos Llorente, David Raya, Robert Sánchez o Hugo Guillamón. El haber llegado con opciones de quedar eliminados al choque ante Japón ha propiciado que Luis Enrique no pudiese realizar varios cambios en la alineación, y la remontada de los nipones en la segunda parte lo complicó todo aún más, pero aún así, el ex del Manchester City llegaba al Mundial habiendo sido titular en la UEFA National League.

En los octavos de final, ante Marruecos, y en un duelo a un solo partido, todo apunta a que la pareja de centrales serán Rodri y Laporte, la duda está en saber si Eric García tendrá algunos minutos desde el banquillo en la segunda parte, pero lo cierto es que un marcador muy ajustado o una derrota de España, podría dejar al jugador del Barça sin disputar un solo minuto en Qatar.