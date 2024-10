Madrid, Barça, PSG, City… Salah y los 4 cracks sub-23 serán las bombas 2025, ojo al nuevo Neymar

Ya les hemos contado el interés de muchos equipos en Martín Zubimendi, así como la posibilidad de que Ferran Torres sea un elegido para salir del Barça o incluso que lo sea Aurelien Tchouameni del Real Madrid, pero las verdaderas bombas en 2025 apuntan en otra dirección, como la marcha de Kevin de Bruyne y/o Mo Salah y las tres grandes joyas sub-23. Son las primeras de otras tantas, con Madrid, Barça, Arabia, PSG o City acechando.

Al menos dos cracks de talla mundial, dos de los más grandes en el fútbol inglés pueden ser receptores de la Saudi Pro League. Uno, Kevin de Bruyne, ya ha coqueteado con su salida del City en dirección a Arabia, donde una cantidad estratosférica le espera. Y como a él, aunque en una cantidad aún mayor, también a Mo Salah, otra potencial pérdida de la Premier League de cara a la 25/26.

El capítulo del Real Madrid merece una mención aparte, ya que los blancos están en disposición de realizar dos movimientos y uno más como elemento galáctico, aunque este último sería más complejo y costoso. De los dos primeros, los más seguros en estos momentos, y posiblemente los dos más necesarios, hay que decir que en la casa blanca esperan que Trent Alexander-Arnold y Alphonso Davies se unan a la causa merengue y lo hagan gratis, acabando contrato. El bombazo sería el tercero objetivo, Florian Wirtz, pero su fichaje está sujeto a multitud de factores.

Uno de ellos es que Wirtz también gusta a City, Liverpool o Bayern, por lo que esa pelea será dura. Eso sí, la lucha por el jugador de 21 años se inserta junto a una homóloga por su compatriota, Jamal Musiala, al que prácticamente siguen todos los grandes europeos, apuntando fuertemente al City, y Mason Greenwood, de 23 años, objeto de deseo de PSG y Barça. Junto a ellos se espera con expectación la llegada a Londres de Messinho, el llamado nuevo Neymar.

🎙️NEYMAR JR:



“Which talent of this new generation excites me the most? I think Estevão of Palmeiras is big talent that is surging in Brazilian football. I think he will be a genius.” 🇧🇷💫 pic.twitter.com/mUsSlwbKgM