Modric habla sobre su retirada: después de Qatar decidirá, límite 2024

Croacia continúa haciendo historia en el Mundial de Qatar. Tras haber conseguido ser subcampeona del mundo en Rusia 2018, el combinado de Zlatko Dalic ha vuelto a sorprender a todos y ha derrotado en los cuartos de final a la gran favorita del torneo, Brasil. Además, hay que recordar que el equipo croata, a pesar de haber sufrido en todos los partidos que ha disputado en el campeonato, todavía no ha perdido. Su rival en las semifinales será otra de las aspirantes a llevarse el título, Argentina.

Uno de los grandes culpables de la eliminación de Brasil ha sido Luka Modric. Al centrocampista del Real Madrid parece que nunca se le acaba la gasolina a pesar de tener 37 años. Sus arrancadas desde el centro del campo dejando rivales atrás en la segunda parte de la prórroga quedarán grabas para siempre en la retina de los aficionados. Si uno no entiende mucho de fútbol, ves todo lo que hace el mediocentro croata en el terreno de juego y te dicen que tiene esa edad, no te lo crees, no lo parece, pero es así, y aunque no parezca que pasen los años por él, lo hacen. Él mismo es consciente de ello y su retirada tarde o temprano tiene que llegar. Quizás su adiós al Real Madrid llegue más tarde, pero el Mundial de Qatar podría ser sus últimos partidos con Croacia.

Al finalizar el encuentro contra Brasil, Luka Modric atendió a los medios de comunicación. El centrocampista croata fue preguntado sobre si después del Mundial continuaría en la selección hasta la Eurocopa de 2024 y respondió lo siguiente: “Vamos a ver... No sé. Estoy centrado en el ahora mismo, no miro al futuro. A ver qué pasa después de la semifinal”.

Respuesta ambigua que deja entrever que su periplo en la selección está más cerca que lejos de terminar. Sus compañeros de equipo también son conscientes de ello y le mandan mensajes en los medios de comunicación para intentar convencerle de que aguante dos años más: “¿Si le he pedido que siga para la Eurocopa de 2024? ¡Claro! Si sigue jugando así, no veo el motivo por el que no se quede. Puede jugar muchos más años”, comenta Lovro Majer. Después del Mundial Luka Modric tomará la decisión, pero su duelo ante Argentina podría ser el último.