Morata llama: Luis Enrique ficha al crack del Mundial y Neymar alucina

Al Cholo Simeone parece que no le va a quedar más remedio que comerse sus propias intenciones de hace apenas unas semanas. El técnico argentino siempre ha tratado de dejar de lado, y no es ningún secreto, a Álvaro Morata. El delantero español nunca ha sido un futbolista que entrara por el ojo de Simeone y de ahí sus cesiones a la Juventus y especialmente las ansias del propio entrenador por tratar de venderlo durante este mercado de verano. Sin embargo, el ex del Real Madrid ha sido tozudo, ha trabajado duro a lo largo de toda la pretemporada y a base de grandes actuaciones y de ser uno de los más destacados de los colchoneros se ganó un puesto en el once titular del primer partido de liga.

Pero no solo eso. Mucho se ha hablado de la falta de gol de Álvaro Morata y la escasa definición de cara a la portería contraria y esto también es algo que parece dispuesto a revertir el madrileño. Morata se estrenó con dos goles que encarrilaron la victoria de su equipo ante el Getafe y lo hizo en apenas una hora de encuentro. En la primera mitad abrió el marcador y ya en la segunda puso en el luminoso el segundo tanto para alegría personal suya al ver que su apuesta de quedarse en el Atleti es ganadora, y también del Cholo Simeone, al que ver que le ha devuelto la confianza y que su cambio de opinión va por el buen camino.

Además, cada jornada es importantísima para los jugadores que quieren estar en el próximo Mundial de Qatar ya que las convocatorias se van a ganar en este inicio de la temporada. Morata parece uno de los fijos para Luis Enrique pero también tiene muchas críticas en torno a su figura, por lo que de llegar en este estado de forma a la cita mundialista va a ser uno de los mejores ‘fichajes’ que puede hacer el seleccionador y uno de los cracks a seguir a la altura de Messi, Cristiano, Neymar o Mbappé.

Eso sí, todavía hay algunos rumores que apuntan a que el Atlético de Madrid aún se plantea su venta en las dos semanas de mercado que restan y que ven su buen rendimiento como una gran ocasión para que se revalorice en el mercado. Morata lo tiene claro, se queda en el Metropolitano.