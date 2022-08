Luz verde: Ten Hag no lo soporta más, estalla y quiere echar a CR7

Todo está saliendo de manera desastrosa para el Manchester United. Parece que ya nada le puede ir peor a los red devils que en el año en el que debían despegar y volver a convertirse en un equipo ganador parece que van a hundirse todavía mucho más en la profunda depresión en la que están instaurados desde hace varias temporadas. El inicio en la Premier League está siendo bochornoso, con dos derrotas en los dos primeros encuentros y sobre todo el problema en torno a la figura de Cristiano Ronaldo sigue estando candente... aunque hay novedades.

Apunta el diario británico The Times que la situación ha dado un nuevo giro en las últimas horas y que el desenlace está más cerca de producirse. Según estas informaciones, Erik Ten Hag ha sido en primera persona el que ha dado por fin el OK a la salida de Cristiano Ronaldo de Old Trafford en lo que puede ser el inicio del fin del culebrón del verano. El técnico está completamente harto de la situación que se está viviendo con el crack portugués desde que pidió marcharse del equipo en busca de un nuevo acomodo para poder disputar la Champions League, y no quiere en su proyecto a jugadores que no estén completamente comprometidos con su idea de juego por lo que ahora considera que es mejor que se vaya.

Ten Hag ha visto que el rendimiento de CR7 en estos dos primeros encuentros de Premier League no ha sido ni mucho menos el esperado y eso pese a que le dio la titularidad en el último de ellos, y que su compromiso con el United no es total, por lo que le ha dado luz verde y vía libre a los dirigentes de los red devils para que aceleren las opciones que tienen sobre la mesa para que el ex jugador del Real Madrid termine saliendo de Old Trafford.

Cristiano sigue queriendo salir de Manchester, empeñado en jugar la Champions League con cualquier equipo, si bien es cierto que las opciones siguen siendo escasas. No será fácil encontrar el lugar adecuado, pero lo que sí parece real es que las horas de CR7 en el United están más contadas que nunca.