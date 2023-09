Neymar confirma el notición, Vitor Roque y Endrick podrían ser grandes aliados: el ocaso está lejos

Neymar ha confirmado su intención de jugar el Mundial 2026 con Brasil después de que hace unos meses se especulase con que no sería así. Un desafío que alargará su carrera profesional y para la que deberá mantenerse a un alto nivel tras su marcha a Arabia Saudí.

En la rueda de prensa previa al partido que va a enfrenar a la selección brasileña con Bolivia, el ex del Paris Saint-Germain ha querido explicar cuál en su intención con respecto a la próxima Copa del Mundo. Hace unos meses, él mismo explicó que no tendría una trayectoria muy dilatada en el tiempo, algo que parecía encajar a la perfección con su estilo de vida.

Ahora ha querido matizar sus palabras, aunque nunca cerró la puerta al campeonato del Mundo, para dejar claro que su objetivo es luchar por el sexto título para la Canarinha. En caso de recibir la llamada del seleccionador, sería la cuarta cita mundialista que disputase el ex del FC Barcelona. Lideró a su selección en 2014 hasta que un golpe por detrás contra Colombia le hizo perderse el resto del torneo por lesión. Brasil jugaba en casa y era candidata, pero la baja de su estrella la dejó sin opciones y terminó recibiendo una goleada histórica frente a Alemania que nunca se olvidará.

En 2018, el combinado brasileño llegaba como favorito, pero no por el peso del escudo, sino por la generación y el equipo que había creado Tite. Neymar dejó buenas actuaciones, pero no pudo superar a Thibaut Courtois en el partido de cuartos de final contra Bélgica. El actual portero del Real Madrid detuvo disparos de todo tipo, completando un encuentro sensacional y dejando fuera a la todopoderosa Canarinha. El Mundial 2022 parecía la última oportunidad de ver al crack brasileño en plenitud en este torneo. Su inicio de temporada con el PSG fue espectacular, por lo que parecía que sería su campeonato. Además, el equipo de Tite había progresado y parecía más completo, pero los problemas físicos le impidieron jugar desde el inicio. Su golazo contra Croacia en cuartos no sirvió para meterse en semifinales.

Objetivo, 2026

Neymar llegará a la próxima Copa del Mundo con 34 años, por lo que es lógico pensar que su mejor momento habrá pasado, por eso necesitará la ayuda de los jóvenes. Vitor Roque y Endrick, que en ese momento pueden haberse asentado en FC Barcelona y Real Madrid respectivamente, pueden ser las próximas estrellas brasileñas emergentes, aunque Vinicius y Rodrygo estarán por delante en jerarquía.