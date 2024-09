Ni Garnacho, ni Mastantuono, Fábregas elige al Messi tapado en Argentina y Florentino lo tenía atado

Dos victorias en los dos últimos partidos vuelven a disparar la euforia de uno de los equipos más carismáticos de la Serie A, un Como 1907 que dirige Cesc Fábregas plagado de jugadores muy conocidos para el fútbol español, como Sergi Roberto o Alberto Moreno, y que empieza a formalizar el ascenso de otro talento argentino que llama a las puertas de la albiceleste junto a Leo Messi; además de llamar la atención del Real Madrid.

Un ascenso que se veía venir en Madrid

Desde que Nico Paz es titular en el once de Fábregas, el Como no pierde. No lo hico en el empate ante el Bolonia (2-2) y tampoco lo ha hecho en los dos últimos choques, donde ha ganado a la Atalanta (2-3) y al Hellas Verona (3-2) con tres asistencias en total del hispano-argentino. Pero sobre todo llama la atención su calidad, que está siendo la comidilla en la liga italiana últimamente; es decir, una puerta de entrada a la absoluta… ¿y al Bernabéu?

El jugador diferente… y diferencial

Empieza a hablarse de Paz en Italia por goles como el segundo del equipo de Lombardía, donde el excanterano del Real Madrid se inventó un hueco donde no lo había para que Patrick Cutrone, que anotó dos tantos, pusiera distancia en el marcador. La asistencia fue de bandera.

Y es que Paz se antoja como un rara avis del fútbol moderno, el viejo mediapunta creativo que ya fueron en el Real Madrid jugadores como Guti, Modric o el mismo Bellingham y que en el caso del argentino, como sucede con el croata y el inglés, además aporta trabajo en la sala de máquinas.

Llamada de Argentina y el Madrid

Por tanto, la llamada de Argentina debe ser inminente, lo que a su vez pone el foco sobre su futuro, del que aseguran en Italia que el Madrid y Florentino Pérez están muy atentos, no en vano los blancos tienen el 50% de los derechos de traspaso del jugador. Y dado que su nivel está gustando en Chamartín, donde, no lo olvidemos, la temporada que viene quizá ya no estén Dani Ceballos y Luka Modric, Paz vuelve a estar en la órbita merengue. En tal caso, el fichaje blanco en Argentina no sería ni Garnacho, ni Mastantuono, como se ha venido hablando, sino el mismo Paz. Mucho antes ha de llamarlo Scaloni.