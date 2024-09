Golpe a LaLiga y no por el derbi: Guardiola elige otro Rodri y compensaría a Laporta y Florentino

Confirmadas las sospechas con Rodri a través de un diagnóstico devastador para el vigente campeón de la Premier League, el Manchester City y Pep Guardiola, superado el duelo por el mediocampista y tras su segundo tropiezo en lo que va de liga -que entre otras cosas le ha costado a los skyblue el liderato-, frente al Newcastle (1-1), parece que han hallado la solución a tamaña pérdida… en LaLiga, más concretamente en Barcelona o Madrid.

Dudas, pero si se dan las circunstancias

De un lado, se ha identificado a Frenkie de Jong como un potencial posible fichaje de invierno del gigante de Etihad de cara a cubrir la baja del centrocampista español, que estará fuera lo que resta de temporada debido a su grave lesión de rodilla. Sobre ello, a Pep le cuadra casi todo del neerlandés, salvo dos cosas, su estado físico, que ha de reevaluarse, y su precio.

Pero hay más

Pero quien realmente gusta a Pep, dicen fuentes inglesas, es Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid que por algún motivo no cuenta como titular indiscutible para Carlo Ancelotti. El entrenador de Sampedor tiene claro que el francés sería el recambio prefecto para Rodri, y no tanto para suplir su baja, sino para ser su sustituto de futuro en el once del City. Joven, técnicamente exquisito, con un despliegue físico arrollador y rápido tanto en la ejecución de pase como en el achique al adversario, el míster español ve al futbolista del Madrid como la pieza perfecta para su City.

En este sentido, Guardiola barajaría estas dos opciones solo si De Jong está plenamente recuperado y el Barça no pide una millonada por él, pero sobre todo trataría de atacar la vía Camavinga si Carletto vuelve a dejar al ex del Rennes como recambio de Tchouameni, sin darle los minutos que él sí pretende darle (aunque ha estado lesionado, el de Cabinda no termina de ser tan titular como su compatriota), y con ello puede tentar al internacional con les bleus con un rol superlativo en Mánchester.

Eso sí, ambas operaciones serían muy complicadas, especialmente la segunda, aunque las fuentes que las enuncian hablan de una compensación (económica) acorde para Laporta Florentino.