No irá a Qatar y Messi lo celebra: fue su enemigo en el Real Madrid

El sueño de Messi de ganar un Mundial ha empezado a tomar forma a raíz de la consecución por parte de Scaloni de un bloque tremendamente compenetrado desde que se ganara la Copa América. Argentina no quiere bajarse de la nube, y tras ganar también la Finalíssima contra Italia, está metida de lleno en su objetivo de salir victoriosa de Qatar. Además, uno de los rivales de su grupo, México, ha hecho público a través de la figura de su entrenador, el Tata Martino, que el Chicharito Hernández, máximo goleador de la historia de su selección, no acudirá a la cita mundialista. Una noticia que allana aún más el camino de la albiceleste para estar en los octavos de final de la competición.

Así lo recoge el portal web cnn.com, en el que destacan las siguientes palabras del seleccionador mexicano sobre Carlos Vela y sobre el ex delantero del Real Madrid: "En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección de México y eso no cambió. En el caso de Javier Hernández simplemente me he definido por otros centros delanteros", afirmó el Tata Martino. Palabras que no dejan de sorprender en el seno de la hinchada mexicana al tratarse de todo un símbolo del fútbol de su país.

Chicharito, milita actualmente en Los Ángeles Galaxy de la MLS, y es cierto que dada su veteranía, 34 años, su carrera se ha venido significativamente a menos desde que militara en grandes equipos de Europa como el Manchester United o el Real Madrid. Allí rivalizó con Leo Messi al enfrentarse al Barcelona, hecho que ahora no se podrá volver a repetir tras la reafirmación del Tata Martino en su decisión de no contar con él para el Mundial.

El seleccionador confía en la irrupción de la nueva generación de talentos mexicanos, que ya vienen haciendo las cosas bastante bien en los últimos compromisos del combinado azteca. Así las cosas, las cuentas pendientes que tuvieran tanto Messi como el Chicharito de la Liga española tampoco se podrán saldar en el próximo Mundial de Qatar.