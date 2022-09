Dybala y el argentino del PSG obviaron este extraño rumbo: no es Messi

A medida que avanza el curso van desvelándose algunos de los secretos de este mercado de fichajes. El último tiene que ver con dos jugadores argentinos sobre los que se habló largo y tendido durante este verano, y ésos no son otros que Dybala e Icardi, que no siguieron sus caminos con la Juventus y el PSG y que tuvieron más de un pretendiente. Uno de ellos, según ha publicado el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, fue el Monza de la Serie A, cuyo CEO y ex presidente del Milán, Adriano Galliani, ha confirmado que ambos futbolistas estuvieron en la agenda del recién ascendido club.

“Queríamos fichar a Paulo Dybala como agente libre, así que tratamos de convencerlo, pero fue imposible por parte del jugador”. Mauro Icardi nunca estuvo cerca de unirse a nosotros cuando estaba en el PSG, fue idea del presidente Berlusconi, nada más", afirmó Galliani en referencia al también ex mandatario milanista que pretendía tan atrevido movimiento. El Monza apostó fuerte, de esta manera, en la ventana veraniega de traspasos, pero tendrá que seguir esperando para crear un bloque sólido que convenza a los grandes jugadores de ir allí a jugar.

En el caso de Dybala, tras tenerlo todo hecho con el Inter todo se torció, y su situación volvió a quedar en el limbo hasta que Mourinho apareció para llevárselo a la Roma. Ahora, el estado de forma del jugador es óptimo y está demostrando que sigue teniendo fútbol de sobra para llevar a su equipo a la zona alta de la tabla y para estar en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial de Qatar. Precisamente, la ‘joya’ participó con dos goles en la victoria de la Roma sobre el Monza en liga, lo que hizo al recién ascendido club tirarse aún más de los pelos por el ex de la Juventus.

En el caso de Icardi, el compañero de Messi en el PSG acabó firmando un nuevo acuerdo con el Galatasaray, desligándose así de su compatriota y siguiendo el camino de Di María, que también se marchó del club rumbo a la Juventus tras acabar contrato.