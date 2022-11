Pedri deja de lado a Raphinha y Dembélé: el canario elige a Leo Messi

A poco menos de quince días para que empiece el Mundial de Qatar 2022, cada vez más abundan las quinielas sobre quién es el favorito para levantar el título y los futbolistas y entrenadores tampoco son ajenos a este tipo de preguntas. Sin ir más lejos, el jugador del FC Barcelona y de España, Pedri González, ha sido cuestionado al respecto en una entrevista para la revista de moda masculina ICON y el canario, lejos de regatear la pregunta como nos tiene acostumbrados a hacer en los terrenos de juego con los rivales, se ha mojado.

“Veo a Argentina como la favorita para ganar el Mundial, especialmente con Messi, que sigue siendo el mejor del mundo y va a jugar su último Mundial y hará todo lo posible para ganarlo”, afirma. De esta manera, Pedri deja de lado a dos selecciones que también apuntan a ser claras candidatas para ganar el campeonato como lo son Francia y Brasil de sus compañeros de equipo Dembélé y Raphinha.

A pesar de ello, el centrocampista español ha reconocido que tanto el combinado galo como la canarinha también son candidatas, si bien las coloca en un escalón, en cuanto a favoritismo, por debajo: “Francia y Brasil son dos selecciones rodadas y que, tal vez, están un poco por encima del resto (exceptuando a Argentina que, recordemos, es la favorita de Pedri para ganar el Mundial)”.

Asimismo, el canario también ha revelado la que podría ser la selección revelación del campeonato y ha reivindicado el papel que puede tener España en la cita mundialista: “Frenkie (de Jong) me dice siempre que le hace muchísima ilusión jugar esta Copa del Mundo, que tienen un equipo muy fuerte y que van a dar la campanada. Yo ya le he dicho que no se olvide de nosotros".

Finalmente, sobre La Roja y el Mundial de Sudáfrica 2010 en el que España se consagró como campeona del mundo gracias a un gol de su ídolo, Andrés Iniesta, Pedri ha relatado cómo vivió aquella hazaña: “Enloquecí con el gol de Iniesta. Mentiría si te dijese que no me he imaginado repitiendo el gol. Son cosas que se te ocurren, claro que sí, pero mejor no obsesionarse. Hay que jugar el primer partido, luego el segundo y seguir así hasta donde seamos capaces de llegar. Si es a la final y la acabamos ganando, no me importará quien marque el gol de la victoria, porque me volveré incluso más loco que con el gol de Andrés", finaliza.