Pogba y Kanté KO: Deschamps da galones a Camavinga y Tchouameni

N’Golo Kanté y Paul Pogba fue la dupla estrella del último Mundial, ese que coronó de nuevo a Francia como la mejor selección del planeta, sin embargo, hay muchas posibilidades de que ninguno de los dos esté en el Mundial de Qatar y por tanto en la lista que prepara Didier Deschamps para que les bleus defiendan título. Sin ellos, las opciones de Eduardo Camavinga y Aurélian Tchouameni toman forma.

De momento, el medio del Chelsea se va a perder la cita de citas de forma segura, ya que no se ha recuperado de su lesión en los isquiotibiales, que le ha hecho pasar por el quirófano, sumando una caída muy sensible en la vigente campeona. Pero es que el centrocampista estrella de la Juventus de Turín ni siquiera ha debutado con la Vecchia Signora en lo que va de temporada, que lo espera como agua de mayo, por una lesión de rodilla. Se espera que entre esta semana y la siguiente pueda empezar a rodarse, pero llega justísimo a Qatar.

Decía Deschamps que no llevaría a Pogba si no está en forma, y sin pretemporada ni ritmo, el francés está lejos, aunque reaparezca ya, de su mejor estado de forma. Así, quienes se postulan para la lista son los dos jugadores de la medular del Real Madrid, Eduardo Camavinga y Aurélian Tchouameni. El primero, el ex de Rennes, llega al Mundial como un revulsivo de oro del club catorce veces campeón de Europa y aunque su rol no ha variado mucho desde la campaña pasada, hay que tener en cuenta que Camavinga- como decimos, si bien no es titular- fue clave en las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones.

Más seguro, incluso en el once, parece Tchouameni, el pivote más puro que tiene Deschamps para su medular. Con el Madrid es tan crucial que incluso ha sacado del equipo a Casemiro, al que nadie echa en falta. Su apuesta en el once podría ir de la mano de la de Camavinga o jugadores como Konaté, Rabiot y Mattéo Guendouzi. Futbolistas como Kamará o los Kanté y Pogba se pueden caer, por lo que el Madrid, a la espera de Pogboom, estará muy presente en la organización de Deschamps.