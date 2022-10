El Balón de Oro de un giro radical: Fede Valverde imita a Luka Modric

Luka Modric fue el último jugador que fue capaz de meterse en medio de la pelea entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi y salir victorioso. El croata ganó el Balón de Oro en 2018, tras una campaña 17/18 para el recuerdo en la que ganó casi todo lo posible. En la actualidad el portugués y el argentino no cuentan para el galardón, sin embargo Fede Valverde, compañero del croata en el Real Madrid, está a un nivel altísimo y se fija en el capitán de la selección arlequinada como referente para un sueño de oro no tan imposible.

Dirán que queda mucha temporada y demasiados retos como para pensar en que el uruguayo pueda ganar el Balón de Oro, pero si se fijan puede haber similitudes entre los dos jugadores del Madrid. Lo primero de todo, ahora mismo hay pocos futbolistas no ya en el centro del campo sino en todas las áreas del terreno de juego a un nivel muy superior al charrúa, y los que hay, que no son muchos, no juegan el Mundial y/o en el Madrid.

Fede ha ganado la temporada pasada LaLiga, la Champions League y la Supercopa de España, mientras que esta temporada ya ha ganado la Supercopa de Europa, y Uruguay, un equipo siempre competitivo en los mundiales, puede ser una de las sorpresas en Qatar. La cita mundialista, por ejemplo, resta posibilidades de vestir el oro a Haaland. De modo que busquemos esas similitudes. En aquel 2018 mágico de Modric, el croata conquistó la liga, la Champions y llevó a Croacia al subcampeonato mundial. Esa temporada el actual 10 blanco anotó 2 goles y dio 8 asistencias.

Pues bien, Valverde ya sabemos de dónde viene, con todos esos éxitos del Madrid en la 21/22, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Con un título ya en el bolsillo esta campaña, el charrúa viaja a Qatar con una selección uruguaya con mucho talento. Por otro lado, el estado de forma del Madrid en estos momentos lo convierte en favorito a LaLiga y la Champions League y el peso del pajarito en él está siendo crucial: por el momento ha anotado 7 goles y ha dado 2 asistencias esta campaña con los merengues y es titular indiscutible en el once de Carlo Ancelotti.

Visto lo visto, tal vez no sea tan descabellado al menos tenerlo en cuenta en esta larga carrera…