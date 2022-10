Un ex del Barça quita al Madrid 2 planes B a Vini y Benzema: 70 kilos

Vinicius Júnior y Karim Benzema aún no han firmado oficialmente su continuidad con el Real Madrid, pero muy probablemente el extremo lo tenga certificado en próximas fechas, así como el punta, que seguirá al menos hasta 2024. Con ello el Madrid se asegura pólvora, como mínimo, hasta esa fecha, pero eso no quita que se fije en jugadores que puedan sustituirlos llegado el caso, y sobre ello hay dos que interesan pero sobre los que un ex del Barça se ha adelantado.

Cierto es que los informes sobre Mykhaylo Mudryk, extremo del Shakhtar Donetsk, eran mucho mejores que el rendimiento mostrado por el jugador en los dos partidos que han enfrentado a su actual equipo con el Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League, lo cual ha enfriado el interés blanco en el jugador ucraniano, sin embargo este aún permanece. El problema para el Madrid es que su tibieza en este asunto lo puede llevar a perder al jugador, porque el Arsenal no va a ser tan sutil y quiere al futbolista del este cuanto antes en sus filas.

Informa Goal que el equipo londinense, con Mikel Arteta a la cabeza (recordemos, con pasado blaugrana, además de haber sido segundo entrenador de Pep Guardiola en el Manchester City, lo que haría más dolorosa la pérdida merengue), ya negocia los 35 millones de euros que pide como mínimo el equipo ucraniano por su extremo. De suceder el acuerdo entre las dos partes, de nuevo un ex del Barça arrebataría al Madrid una perla de futuro a la que miran con interés más equipos (según ciertos informes), entre ellos el PSG.

A sus 21 años, el futbolista nacido en Krasnograd ha deslumbrado por su extrema velocidad y habilidad en conducción, convirtiéndose en una de las gratas sorpresas de esta edición de la Liga de Campeones. Esta campaña ha disputado 10 partidos con su equipo, anotando 5 tantos y dando 7 asistencias; números de un jugador diferente y que va camino de convertirse en un referente en los próximos años en el viejo continente en esa demarcación.



Un nueve perfecto, ¿también al Emirates?

Y todavía son más impresionantes los números del delantero centro del PSV Eindhoven Cody Gakpo, que esta temporada se ha destapado como un goleador sensacional. El futbolista neerlandés ha hecho esta campaña 13 goles y ha dado 13 asistencias en 20 partidos, estadísticas que le han valido un hueco en la agenda merengue, que lo ve como revulsivo a Karim Benzema ante la salida de Mariano Díaz del equipo el próximo verano. Sin embargo, de nuevo el Arsenal se ha adelantado ofertando otros 35 kilos por él. Si bien no hay nada cerrado, Gakpo está ahora mismo más cerca de la Premier que de LaLiga.

Como ven, se acerca el mercado de fichaje invernal y las buenas sensaciones del Madrid bien pueden jugarle una mala pasada con talentos de futuro. De momento ‘los nuevos’ Vinicius y Benzema se alejan.