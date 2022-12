Portugal le hace un regalo a su afición: Mourinho después de Navidad

Fernando Santos, al igual que otros muchos seleccionadores tras el Mundial de Qatar, a puesto fin a su etapa como técnico de Portugal tras ocho años en el cargo y una Eurocopa, la de 2016, y una UEFA National League, la de 2018-2019, conquistadas. El ya exentrenador del combinado luso dejará su sitio en el banquillo a un nuevo aspirante y José Mourinho es uno de los nombres que más fuerte suenan para reemplazarle, pero existe un problema para poder contratarle, su contrato con la Roma.

La Roma ha apostado muy fuerte por José Mourinho y el equipo italiano está encantado con el rendimiento del técnico luso, no es para menos, el año pasado conquisto la Conference League y este año, tras una gran inversión en la plantilla realizando incorporaciones como la de Paulo Dybala, Wijnaldum, Matic y manteniendo a hombres como Zaniolo o Lorenzo Pellegrini, la directiva del conjunto italiano ha dejado claro que confían en el entrenador portugués y que desean que sus caminos sigan juntos por mucho tiempo, pero la Federación portuguesa no tira la toalla y, según informa el diario A Bola, está prevista una reunión entre The Special One y la Federación para este lunes 26 de diciembre. Un regalo navideño.

Después de Navidad intentará de nuevo la Federación portuguesa convencer a José Mourinho, el único problema, es que tiene contrato con la Roma hasta junio de 2024 y este año está luchando por conquistar la Europa League y volver a la Liga de Campeones, objetivo que puede conseguir, ya que, está a tan solo tres puntos del cuarto clasificado, que actualmente es La Lazio de Sarri, pero este año ya ha estado en varias jornadas entre los cuatro primeros.

La Roma, a día de hoy, no quiere dejarle salir, así que, la única solución posible es intentar convencer al club y, por supuesto a José Mourinho, para que ejerza los dos cargos a la vez, como hiciera Louis Van Gaal en el pasado cuando compartió los banquillos del Manchester United y de la selección neerlandesa. Antecedentes existen.

La gesta será complicada, pero no imposible. Hay que recordar que José Mourinho siempre se ha mostrado predispuesto a entrenar algún día a Portugal, pero por si finalmente acaba rechazando la propuesta, el resto de nombres que maneja a día de hoy la Federación son Jorge Jesús, Abel Ferreira y Leonardo Jardim.