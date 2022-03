Posible adiós de Luis Enrique a La Roja y un casting con 4 candidatos

El Mundial de Qatar es la fecha marcada en rojo por muchos jugadores, selecciones y, sobre todo, entrenadores. El futuro deportivo de muchos de ellos irá ligado a lo que ocurra en el mencionado evento que se celebrará a finales de este 2022 y Luis Enrique, líder de La Roja, ha anunciado una de las noticias que vienen sonando con fuerza en las últimas semanas, pero que estaba generando dudas sobre que fuera a convertirse en realidad: salvo giro mayúsculo en su decisión, Qatar será su último gran evento al frente del combinado español y sus posibles reemplazantes son Ernesto Valverde, Míchel, Albert Celades y Rafa Benítez.

Diversos medios nacionales han hecho eco de esta noticia en las últimas horas y, aunque el propio Luis Enrique aún no ha hecho oficial su marcha tras la celebración de dicho evento, sí que ha dejado entrever que no continuará al mando de La Roja en 2023, pase lo que pase en el evento internacional: "Estaré en Qatar con España porque he dado mi palabra y además no hay nada que me haga más ilusión que representar a mi país en el Mundial; después, ya veremos”, afirmó el español en la rueda de prensa precedente al partido amistoso contra Islandia, el cual tendrá lugar esta noche a las 20.45 horas en Riazor.

Son muchos los motivos que podrían incentivar al seleccionador asturiano a poner tierra de por medio y retomar su trayectoria a nivel de clubs, y en Don Balón así lo hemos querido dejar patente. Por un lado, el factor salarial: actualmente cobra 1,5 millones anuales y Luis Enrique es consciente de que podría aumentar notablemente esta cifra si se pone al mando de un equipo de renombre en Europa. Además, cabe señalar que el asturiano fue uno de los pocos seleccionadores que decidieron renunciar a una parte de su sueldo en 2020 debido a la inactividad deportiva que se vivió por la pandemia y que pospuso la Eurocopa al 2021, donde España cayó en las semifinales frente a Italia en una frenética tanda de penaltis.

El segundo gran factor que podría convencer al técnico para dejar la selección española atiende al gran número de clubs de primer calibre europeo que están generando dudas en sus respectivos proyectos y que podrían tener en Luis Enrique ese director de orquesta idóneo para sacar brillo a lo mencionado, como el PSG o el Manchester United.