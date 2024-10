Quiere la corona de Leo, Messi lo sienta a su mesa y en noviembre superará a Vini, Rodrygo y Endrick

Por fin llegó el ansiado regreso de la figura a la que su equipo no ha hallado recambio, un jugador capaz de cosas diferentes y que, aún hoy, cuando Brasil camina en el alambre, sigue siendo el motor de la esperanza. Es más, su objetivo a largo plazo lo lleva a ser imprescindible, quizá en mayor medida que Vini, Rodrygo y Endrick, quienes no han aprovechado la oportunidad ¿Y cual es este? Nada menos que la corona mundial de su amigo Leo Messi.

Efectivamente, hablamos de Neymar Júnior, quien disputó por fin sus primeros minutos tras su gravísima lesión de rodilla. Lo hizo en la victoria de su equipo, el Al-Hilal (4-5), en la Liga de Campeones Élite de la AFC 2024-25 ante el Al-Ain, actual campeón, donde el brasileño jugó los últimos 13 minutos. Sin embargo el protagonismo del ex de Barça y PSG va a ir a más, lo que ya lo sitúa en la estela de la próxima convocatoria de Brasil.

369 days since suffering an ACL injury, Neymar makes his return for Al-Hilal 💪



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/0Oa8l2WlVp