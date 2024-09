Salvaje filtración 2026: Guardiola, Klopp y ridículo del míster de Neymar, de ser Ancelotti a esto

Designado como nuevo entrenador de USNMT, no fue la primera opción, ni de lejos, de la federación de Estados Unidos para ponerse al frente de uno de los combinados internacionales que harán de anfitriones en la próxima Copa del Mundo de 2026 (junto a Canadá y México), y desde luego no fue ni siquiera la que más gustaba, pero el que fuera míster de Neymar y Kylian Mbappé es el elegido y eso no le deja en demasiado buen lugar.

Los hechos, a escena

Mauricio Pochettino, ex del PSG (además de Tottenham y Chelsea), que sonó y mucho para dirigir al Real Madrid, ha sido designado como nuevo seleccionador de la Selección de Estados Unidos de Fútbol (USNMT), sin embargo, la posibilidad del argentino no fue ni remotamente la que más gustaba a los nuevos jefes del entrenador sudamericao, de hecho se manejaron al menos cuatro nombres más.

Klopp, el deseado

Uno, concretamente, el de Jürgen Klopp, tuvo “múltiples reuniones” con los responsables norteamericanos, aunque el alemán declinara todas las ofertas de estos ya que quería tomarse un tiempo de descanso tras su etapa en el Liverpool, tal y como asegura The Athletic. Y como él, a USA le sucedieron otras respuestas negativas de su evaluación de otros candidatos de talla, como Pep Guardiola, Graham Potter y Gareth Southgate.

Mala racha

En verdad, Pochettino sigue siendo uno de los preparadores más importantes del globo, por lo que ponerse al frente de un equipo con pocas posibilidades de éxito en el Mundial y sin estrellas en su bloque suena a paso atrás en su carrera. Con todo, hay que recordar que sus últimos pasos no han sido exitosos, ya que en París estuvo lejos de sus objetivos y en el Chelsea fracasó en el intento de recomponer al equipo británico, en franca decadencia.

Ahora sí parece lejos del que sería su sueño: entrenar al Real Madrid y ser el sustituto de Carlo Ancelotti.