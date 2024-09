Scaloni, como Koeman: revela que convoca a un crack a la Selección que le dijo ‘NO’ a la liga Saudí

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó la decisión de Paulo Dybala de rechazar 75 millones de dólares para dejar la Serie A y mudarse a Al-Qadsiah de la Saudí League Pro.

En diálogo con Clank!, el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 señaló que fue un acto de valentía y resaltó: “Hoy en día no abundan estas decisiones de amor, de quedarse en un lugar donde uno es muy querido, a pesar de que en otro lugar te ofrecen no sé cuánto más... Agranda lo que es como pibe”.

En ese sentido, remarcó que es importante que siga en una liga competitiva como lo es el Calcio italiano para seguir siendo parte de la Selección. “Para nosotros es importante que él se siga mostrando en grandes niveles, en un equipo que es de los mejores", argumentó.

Su no inclusión en la lista de la Copa América

Scaloni destacó que La Joya es un gran jugador y aclaró: “El hecho de no haber ido a la Copa, es el fiel reflejo de lo que es entender la situación y querer que le vaya bien a tu Selección y a tu gente”.Y agregó: “Un montón de veces ha tenido la oportunidad de jugar y no ha jugado porque he tomado otras decisiones. Siempre le he dicho el por qué y lo ha entendido. Es difícil encontrar jugadores como él. Es del top, de los mejores y que entiende la situación del momento”.

Koeman contra la liga Saudí

El actual entrenador de la Selección de Países Bajos, Ronald Koeman, admitió públicamente la decisión de Steven Bergwijn de dejar Ajax para jugar en Al-Ittihad de la Saudi Pro League.

“Steven se va a Arabia con 26 años. Está claro que esa decisión no tiene nada que ver con la ambición deportiva. Podría haber continuado en el Ajax. No creo que allí paguen malos salarios", había expresado.

"Para mí, su ciclo en el seleccionado está terminado”, sentenció el ex entrenador del Barça.