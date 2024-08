Paulo Dybala fue ofrecido a gigante de la Serie A: se lo devuelve a la Roma; la 'Joya' cobra mucho

La historia de Paulo Dybala con la Roma parece tener un nuevo capítulo tras dos temporadas portando los colores del equipo que le dio la oportunidad de permanecer en la Serie A. El acercamiento formal de Al Qadisiyah para reclutarlo en la Saudi Pro League puede esperar, luego de que la 'Loba' ofreciera al argentino a un club del Calcio, precisamente al campeón del Scudetto: el Inter de Milan. El conjunto de Simone Inzaghi busca renovar la delantera, pero hay un detalle en particular.

El alto sueldo del gaucho es por lejos un obstáculo que Inter no está dispuesto a tomar, dándole al jugador hasta dos condiciones para que refuerce el ataque. Sin embargo, la opción de ir a Arabia Saudita sigue latente y siendo estudiada por los agentes de la 'Joya' que deberán tomar una decisión antes que se cierre el mercado de pases. Lo cierto es que la intención del ex Juventus ha sido quedarse en la capital italiana, aunque esto ya no sea posible.

Dybala ofrecido al Inter

Las lesiones y la falta de continuidad le quitaron protagonismo a un Dybala que llegó a la Roma para marcar la diferencia. Y entre estas idas y vueltas de información, lo sensato es que Daniele De Rossi ya no cuenta con él, por lo tanto, Al Qadisiyah le ofreció un contrato millonario al jugador. No obstante, según apunta 'II Corriere della Sera', los romanos ofrecieron al ‘10’ al Inter de Milan.

Las condiciones del campeón

El medio apunta que el fichaje no podrá ser posible debido al alto salario que percibe el delantero. Sin embargo, hay una vía que bien los agentes y el futbolista pueden seguir o despedirse de la Serie A. Según la información de ‘OneFootball’, lo primero, que los representantes del sudamericano desistan de sus peticiones de comisión. Y segundo, que Paulo reivindique su salario que a estas alturas es considerado excesivo.

Quiere quedarse en la Roma

Con camiseta de la Roma, Dybala sumó 78 partidos y anotó 34 goles, además de brindar 18 asistencias. Pese a su intención de quedarse, las lesiones lo despojaron al menos de 34 partidos oficiales, complicando aún más su situación. Sumado a esto, la postura de Daniele De Rossi de no tomar en cuenta al ariete pese a sus ganas de permanecer en el Olímpico.