Scaloni duda con Garnacho y España se ilusiona con el argentino

Argentina debutará el próximo miércoles 22 en el Mundial de Qatar frente a Arabia Saudita. A este encuentro, la selección de Scaloni llega entre algodones. Esta misma semana han tenido que renunciar a la albiceleste Nico González y el ‘Tucu’ Correa. El primero de ellos ha sido reemplazado por el delantero del Atlético de Madrid, Ángel Correa, y el segundo por Thiago Almada del Atlanta United. Cuando se conocía la baja del jugador del Inter de Milán muchos fueron los que pidieron que fuese Alejandro Garnacho quien sustituyese al neroazzurro, pero finalmente fue el jugador de la MLS y aquí es donde comenzó toda la polémica.

Alejandro Garnacho estuvo al tanto de la posible llamada de Lionel Scaloni y vio desde Manchester como finalmente fue Thiago Almada el que acudiría con Argentina al Mundial de Qatar. Tras ello, varios seguidores y aficionados que estaban a favor de la convocatoria del jugador del Manchester United empezaron a escribir en las redes sociales que el hispano-argentino no iba por “ser español”, tweet al que el futbolista dio me gusta, el cual luego borró.

Automáticamente las redes sociales se hicieron eco de este me gusta y se formó una auténtica polémica con Alejandro Garnacho en el ojo de la tormenta. El hispano-argentino nació en Madrid en 2004 pero tiene la nacionalidad argentina, llegó incluso a debutar son la selección sub-18 de España y estuvo en la cantera del Atlético de Madrid hasta el año 2020, cuando el Manchester United pagó medio millón de euros para hacerse con sus servicios.

A día de hoy, Alejandro Garnacho podría jugar con ambas selecciones al no haber debutado oficialmente con ninguna de ellas, algo parecido a lo que ha sucedido con Iñaki Williams entre el combinado español y Ghana. Mientras en Argentina el jugador del Manchester United está siendo criticado, en España no paran de recibir informes favorables acerca de la progresión del excanterano rojiblanco. Un enfado que podría acercale mucho a 'La Roja'.

Alejandro Garnacho se ha hecho con un hueco en el once de Ten Hag y de seguir así no tardará en ser llamado por alguna de las dos selecciones absolutas. A este Mundial ya no podrá acudir, pero si sigue así, al de 2026 no faltará, solo queda saber si vestirá de rojo o de albiceleste.