Un ex del Madrid para sustituir a Tite: Vinicius y Rodrygo lo aprueban

Zinedine Zidane sigue sin banquillo. Desde que dejase el Real Madrid en el verano de 2021, el entrenador francés no ha asumido el cargo de ningún equipo, ni selección. Desde hace tiempo apuntan en Francia que la intención de ‘ZZ’ es asumir el puesto de Didier Deschamps, pero el éxito cosechado por Los Gallos en el Mundial, que han llegado a su segunda final consecutiva, ha frenado en seco las intenciones de la federación francesa de buscarle sustituto al técnico francés y, en consecuencia, Zidane sigue sin equipo.

El presidente de la Federación Francesa aseguro que la decisión de Didier Deschamps depende de él. La institución gala le aseguró al entrenador su puesto si conseguía quedar entre los cuatro primeros y. no solo ha conseguido eso, si no que además ha estado muy cerca de conseguir la tercera estrella para Francia. Ahora la pelota está en el tejado de técnico galo y, mientras tanto, Zinedine Zidane está a la espera, pero, por si acaso acaba decidiendo quedarse un tiempo más al mando de Les Bleus, Brasil ya tiene apuntado el nombre del ex del Madrid en su agenda.

Según apunta L’Equipe, Zidane es uno de los principales candidatos para suplir a Tite. El diario francés asegura que cumple todos los requisitos que busca la CBF: extranjero, gratis y con un currículum completo (nada más y nada menos que tres Champions League consecutivas le abalan). Además conoce de primera mano a hombres como Vinicius, Rodrygo, Casemiro o Militão.

El casting por dirigir al combinado carioca es muy amplio. Zidane no es el único entrenador del Real Madrid que ha sonado para sustituir a Tite. Ancelotti también ha estado con el banquillo de Brasil pero el italiano ha sido claro y rotundo: “De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover”, señala en rueda de prensa.

Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez, Rafa Benítez. Guardiola e incluso Xavi han estado relacionados con el banquillo de Brasil, pero, a día de hoy, el favorito parece ser Zidane. De acabar asumiendo el puesto, se reencontraría de nuevo con Vinicius Jr y Rodrygo. La evolución del ‘20’ del Real Madrid desde que dejara el puesto en 2021 ha sido espectacular. ‘ZZ’ siempre confió en él y seguro que ‘Vini’ y Rodrygo estarían encantados de volver a juntarse con él.