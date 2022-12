Van Dijk ayuda a Carletto y acerca la bomba del Mundial al Bernabéu

No cabe la menor duda de que el Mundial sirve como aparador para que muchos futbolistas se den a conocer a un público mayor. Sobre todo, a medida que se avanza en la competición y las buenas actuaciones se suceden como en el caso de Cody Gakpo, futbolista del PSV y de Países Bajos que, sin duda, se ha convertido en una de las sensaciones de Qatar 2022, con 3 goles en 4 partidos. Ante esta situación, resulta inevitable que grandes equipos de Europa, entre ellos Manchester United, Arsenal o Real Madrid hayan apuntado su nombre en sus agendas para tratar de cerrar su incorporación más pronto que tarde.

Precisamente acerca de ello fue preguntado el capitán de su selección, Virgil van Dijk, y, sorprendentemente, de manera pública, aconsejó a su compañero que fiche por el Real Madrid de Carlo Ancelotti: “Con todo el respeto, pero el Manchester United no está al nivel del Real Madrid. Su decisión dependerá de él (Gakpo), qué pasará con su carrera en invierno o en el verano del próximo año, pero se merece lo mejor”, afirmó en declaraciones recogidas por Foot Mercato.

De esta manera, el capitán de su selección se posiciona claramente a favor del Real Madrid para que sea el destino de un futbolista que, como comentamos, ha despertado el interés de muchos clubes en Europa a base de sus grandes actuaciones en el Mundial. Precisamente sobre el desempeño de Gakpo, el central del Liverpool afirmó que es un futbolista muy importante para la Oranje: “Es un gran chico que trabaja duro, tiene mucho talento y definitivamente hay más en él. Estamos muy contentos de que le vaya tan bien. Que siga así”.

Sea como sea, lo cierto es que el propio Gakpo ya confirmó en declaraciones para The Athletic que no piensa en un posible traspaso: “Tengo que ser sincero, ahora no pienso en eso. Estoy centrado en el Mundial, quiero seguir rindiendo bien. Espero que cuando seamos campeones del mundo podamos pensar en otras cosas”, afirmó.

De este modo, todo parece indicar que, hasta que no finalice la andadura de los Países Bajos en la Copa del Mundo, el futbolista del PSV no tomará ninguna decisión con respecto a su futuro. Desde luego, llegados el momento, pretendientes no le van a faltar.