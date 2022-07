Vini y Rodrygo, rotos: Neymar y 6 enemigos en Brasil, adiós a su sueño

El Mundial de Qatar está en el punto de mira de los grandes jugadores del planeta fútbol y el Real Madrid tendrá mucha presencia en la mencionada cita internacional. Aunque lo lógico sería pensar que en la selección española los blancos aportarán más efectivos, es en Brasil donde el cuadro merengue cuenta con más representación. No obstante, no todos ellos tienen los mismos galones dentro de la canarinha y en el evento más esperado del año Vinicius y Rodrygo saben que tendrán muy complicado triunfar.

Tradicionalmente Brasil ha sido uno de los equipos a vencer en eventos de este calibre y en Qatar lo será una vez más. No obstante, no todos los futbolistas brasileños del Real Madrid contarán con el mismo protagonismo a las órdenes de Tite ya que, mientras Éder Militão y Casemiro son intocables en el esquema del seleccionador, Rodrygo y Vinicius no cuentan con ese cartel de favoritos.

El sueño de todo jugador es ganar el Mundial con su país, y si se consigue siendo importante mucho mejor, pero no parece que los dos futbolistas mencionados vayan a tener un papel destacado en Qatar. Cabe señalar que tanto Vinicius como Rodrygo han finalizado la última campaña en un estado de forma óptimo y con mucha trascendencia en los planes de Ancelotti, pero en Brasil ambos son conscientes de la alta competencia existente para hacerse un hueco en el tridente ofensivo del equipo… ya que son hasta nueve alternativas los que tiene el técnico a su disposición para componer esa línea.

Como es obvio, la presencia de Neymar en el esquema de Tite no admite ningún tipo de duda, a pesar de que el brasileño no vive una situación nada cómoda en París. Además del capitán, otros futbolistas de renombre como Richarlison, Gabriel Jesus o Antony también vienen siendo importantes en los planes del técnico, tres jugadores que podrían dejar sin hueco a los dos atacantes del Real Madrid.

No obstante, el seleccionador también tiene a su disposición a otros tres futbolistas que, aunque no han disputado la mejor de sus temporadas, también han tenido mucha presencia en sus planes durante los últimos años: Roberto Firmino, Philippe Coutinho y Matheus Cunha.