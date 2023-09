Alternativa a Mbappé en Chamartín y su ‘no’ rompió a Carletto: el City, loco con el récord que viene

Juntar a un gran jugador con Pep Guardiola es una receta explosiva, el técnico catalán es un especialista cuando se trata de sacar lo mejor de sus jugadores. En este sentido, con Erling Haaland, el técnico del Manchester City simplemente ha alimentado todavía más su voracidad goleadora para convertir al noruego en una máquina perfecta de hacer goles, algo que en su último partido ante el Burnley, volvió ser, pues marcó el que ya es su octavo gol en esta edición de la Premier League, ritmo de récord el del noruego.

Tirones de pelos en el Bernabéu

Es cierto que el verdadero anhelo de Florentino Pérez siempre ha sido y será Kylian Mbappé y no es menos cierto que el francés solamente llegaría para ser la estrella indiscutible del club, algo que con Haaland no sucedería. Sin embargo, imaginarse un Real Madrid con Erling Haaland en su punta de ataque es algo temible y que, de no ser, por el sueño de Mbappé, probablemente hubiera sucedido dejando a Carlo Ancelotti con un nueve de ensueño como lo es el noruego.

Si embargo, la realidad es que los blancos no apretaron el gatillo con Haaland y ahora mismo, debe ser algo muy doloroso para todos, pues perder al mejor goleador de la década no es plato de buen gusto para nadie.

Segunda temporada, segundo récord

Si en su primer año con el Manchester City, Haaland ya fue capaz de batir el récord de goles en una misma temporada, este año su objetivo no será otro que volver a romper su propio récord de 36 tantos. Por ahora, ya son 8 en seis encuentros y si es capaz de mantener este ritmo, el récord caerá por su propio peso junto con la Premier League, pues dificilmente nadie va a poder competir con la gran capacidad del City a la hora de anotar goles, en caso de que el goleador noruego mantenga la línea que ha marcado en este inicio de curso.

Así pues, Pep Guardiola lo tiene todo para generar la mayor de las envidias al Real Madrid, que ve como los mancunianos están disfrutando del que podría haber sido su goleador y estrella de la próxima década.