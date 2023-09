Haaland y Grealish alucinan con Guardiola: el City va a apabullar con dos cracks más, ya son 'top'

El Manchester City gana por sistema y eso no es por otra cosa que por Pep Guardiola. No hay otra explicación. Lo saben los integrantes de la plantilla skyblue, que no lo ocultan, y lo revelan los números, las estadísticas, los resultados: el City se ajusta, se reconvierte, busca transformaciones y, con todo, sigue ganando, en la Premier League; en la Liga de Campeones. Erling Haaland, cabeza del proyecto, o Grealish, hombre clave la temporada pasada, alucinan con los dos crack alternativos que ya ha conseguido situar el míster de Sampedor como top mundiales.

Se quejaba Guardiola de las lesiones recientemente, tomando como ejemplo a una de sus estrellas, un Kevin de Bruyne que tiene para largo, también haciendo mención a Thibaut Courtois y Eder Militao, pero parece que el City, que también tiene fuera de juego a Jack Grealish, no solo no siente sus importantes ausencias, sino que le sirven para para descubrir nuevos cracks, los últimos, Julián Álvarez y Jérémy Doku.

El delantero argentino por fin está obteniendo los minutos que su nivel merecía y lo está refrendando con multitud de aportes a su equipo justo por detrás del mejor goleador del planeta, Haaland. También ha aprovechado la oportunidad por las lesiones Phil Foden, que vuelve a ser ese jugador diferencial que ya apuntó en temporadas precedentes. Aunque quizá quién más ha sorprendido en este arranque de temporada es Jérémy Doku.

Recuerda el belga mucho a Vinicius Júnior, ya que, como el brasileño, el de Borgerhout, de solo 21 años, es devastador en espacios abiertos. Pero no solo eso, el extremo está siendo de lo mejor del City por sendas bandas, creando espacios con un desborde incontenible y una potencia fuera de lo normal. Y además tiene gol, como el campeón del mundo con la Albiceleste. Y todo ello, como decimos, sin jugadores de la talla de De Bruyne o Grealish fuera de juego, incluso sin Riyaz Mahrez que se fue a Arabia Saudí y al que nadie echa en falta. Esa es la virtud de Guardiola, por sistema es un referente, por sistema hace de sus jugadores puros cracks.