Amanecer durísimo en Barcelona: tras Merino, ataque del Arsenal y Arteta por el jovencísimo talento

Está claro que las últimas horas de mercado van a ser de extrema tensión para los equipos menos robustos en lo económico, y no hablamos de gigantes en horas bajas como el Barcelona, sino de equipos más humildes que tratan de retener su talento ante las acometidas de los grandes de Europa, a la vez que intentan armonizar el fair play financiero de sus plantillas. Prueba de esto la tenemos en el Arsenal, que, tras llevarse a Mikel Merino, una de las gangas de la España camepona de Europa, está cerca de quitarle al Espanyol a una de sus grandes joyas.

Temor no oculto, horas complejas

El mismo técnico del Espanyol, Manolo González, no ocultaba su malestar y preocupación por la posible marcha de Joan García (23 años) al Emirates. “Es un muy buen portero, estoy tranquilo cuando juega, comentaba en palabras recogidas en Metro, asegurando que “No sé cómo será el mercado de fichajes, aunque espero que no se vaya. Lo que me dice el club es que no se irá a no ser que venga un club y no se pueda hacer nada”.

El titán ha llegado y le urge comprar

Pues bien, ese gigante temido, esa oferta ante la que ‘no se pueda hacer nada’, ya está aquí y muy probablemente el club catalán, que está en zona de descenso tras haber sacado solo un punto en tres partidos (precisamente en el Metropolitano, ayer), tendrá que ceder ante el empuje de un Arsenal que busca dos caras nuevas en el tramo final de mercado, siendo una la de guardameta.

El Arsenal, con un ojo puesto en la ‘ciudad condal’

La otra, posiblemente, sea la búsqueda de un extremo, donde suena tanto Raheem Sterling, que sopesa su salida al Manchester United como intercambio con Jadon Sancho (asunto que hemos desarrollado en Don Balón), u otros nombres, entre los que figuran jugadores también de la ciudad condal como Raphinha o Ferran Torres.