Antonio Conte no tiene clara su continuidad en el Tottenham

Antonio Conte llegó a prinicipios del mes de noviembre al banquillo del Tottenham para sustituir el técnico portugués Nuno Espírito Santo, quien comenzaba la temporada al frente del conjunto londinense. Tras un mal comienzo de temporada, Daniel Levy tomó la decisión de recindir el contrato del ex-entrenador del Wolverhampton y tras una exhaustiva búsqueda el elegido fue el técnico italiano.

Así, el ex-entrenador del Chelsea, entre otros equipo, recalaba en el conjunto inglés para sacar al equipo de una situación muy lejana a sus expectativas al principio de temporada, y con el objetivo de dejar al equipo en puestos Champions. Algo que, a dia de hoy, no parece tan exagerado, ya que el club es sexto en la Premier League a tan solo 4 puntos del West Ham, cuarto clasificado con 37 puntos y 3 partidos más que los Spurs.

Aún con todo, y recientemente eliminado en la Carabao Cup por su ex-equipo, Conte ha declarado en medios ingleses no revelar si seguirá al frente del conjunto inglés la próxima campaña. Según ha relato, prefiere centrarse en el presente y no pensar más allá del próximo partido. Antonio Conte fue contratato por el Tottenham hasta el verano de 2023, por lo que, de no continuar la siguiente temporada en Londres, finalizaría su contrato antes de tiempo.

La realidad de los ´Spurs´ es que lleva años necesitando la renovación de una plantilla que no deja de dar señales de agotamiento y baja forma desde que saliera Pochettino del equipo londinense. Ni Mourinho, ni Nuno, ni ahora Conte están sabiendo dar con la clave para recuperar el mejor rendimiento de jugadores como Son, Kane o Lucas Moura.

De hecho ya ma nanifestado públicamente en varias ocasiones su necesidad de acudir al mercado para reforzar la plantilla.: "después de tres semanas empiezo a entender la situación, el nivel del Tottenham no es tan alto", apuntaba al poco de llegar el banquillo. Mas recientemente y con el mercado invernal activo, el técnico italiano no ha dejado pasar la ocasión en rueda de prensa de reclamar refuerzos: "Necesitamos fichar".

Ante esta situación, los dirigentes del club inglés se han puesto manos a la obra. Muchos son los nombres que se han asociado con el Tottenham en los últimos días. Los que más han sonado son fuerza han sido el de Lukaku o la vuelta de Trippier a la que fue su casa, pero de momento, todo sigue igual.