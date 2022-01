Tenemos culebrón: Conte libera al galo, PSG, Barça y Newcastle, a tiro

La información del Daily Star publicada en el día de ayer que señala el descontento de Antonio Conte con Tanguy Ndombélé y el sentimiento recíproco del francés, que de hecho busca equipo desde el momento presente, apunta a que no pocos equipos se han interesado por él, entre ellos el Paris Saint-Germain, el FC Barcelona, el Olympique de Lyon (su ex equipo) y el Newcastle de Mohamed Bin Salmán, lo que no solo pone en el foco al centrocampista de los spurs, sino a Georginio Wijnaldum y otro crack de White Hart Lane, que se ven salpicados por la situación.

The Athletic adelantó que el mediocampista galo, el fichaje más caro en la historia del equipo inglés, desea marcharse de la entidad capitalina inglesa cuanto antes. Por otro lado, es un hecho que Antonio Conte, entrenador del Tottenham, persigue hacerse con Adama Traoré y Franck Kessié, como os adelantamos hoy en Don Balón, y que está por la labor de dejar ir al ex Lyon a costa de sumar ceros en las arcas londinenses que acerquen los citados deseos del italiano. De modo que el interés de todos estos equipos podría confluir en acuerdo en los próximos días.

Sorprende en este caso que en Francia se coloque a Wijnaldum, mediocampista del PSG, en el mercado y que, a la vez, suene para el cuadro francés Ndombélé, pero lo cierto es que si Nasser Al-Khelaifi, presidente del equipo de París, desea a hacerse con el jugador del Tottenham deberá aportar dinero, ya que Conte solo quiere para su medular al centrocampista del Milan (Kessié). Así las cosas, otra posibilidad es que el pivote francés y díscolo jugador de Conte mire a Newcastle o Barcelona como destinos posibles, ya que cuadra entre las necesidades de magpies y culés.

Y en medio, a mayores, hay otro jugador del que desea deshacerse Conte que podría acompañar a Ndombéle en esta u otra operación, como es Dele Alli. Resumiendo, el PSG no está contento con el rendimiento del neerlandés y quiere al jugador del Tottenham, que podría sustituirlo; Conte ya ha fijado sus dos objetivos en el mercado y quiere hacer hueco en la plantilla a costa del francés y Alli, y el Newcastle y el Barça necesitan un pivote defensivo, por lo que están preguntando por la situación del díscolo 5 de Conte. Así las cosas Ndombélé puede ser un gran dinamizador del mercado; como ven, posibilidades no faltan.