Apasionante fichaje del City por el adiós de Bernardo Silva y De Bruyne que no disfrutará Guardiola

Si por algo se ha caracterizado el Manchester City desde que Mansour bin Zayed Al-Nahyan accedió a la presidencia es por haber realizado un gasto desmesurado en el mercado para hacer de la plantilla de los skyblues la más competitiva del planeta.

La llegada de Pep Guardiola al banquillo citizen también fue fundamental en este proceso, pero la ambición del proyecto no se ha estancado en este apartado a pesar de que el equipo logró ganar la primera Champions League de su historia en la campaña 22/23.

Pesos pesados del vestuario como Kevin De Bruyne y Bernardo Silva están viviendo sus últimas temporadas en el Etihad Stadium y, previendo su adiós, la directiva no ha demorado más su reacción en el mercado con la incorporación de Divine Mukasa, un joven futbolista que, tras maravillar en las categorías inferiores del West Ham United, ha llegado a un acuerdo con el club de Mánchester.

El mediapunta inglés formará parte de la academia del City hasta que termine de forjar sus puntos fuertes, que pocos no son, al mismo tiempo que entrena con el primer equipo. Tener maestros como Bernardo Silva o De Bruyne será primordial para que Mukasa pueda cumplir, en un futuro no muy lejano, con las expectativas depositadas con este movimiento y, aunque previsiblemente Guardiola ya no será el entrenador del equipo cuando el inglés dé el paso adelante definitivo en su carrera, el jugador está llamado a experimentar una evolución apasionante.

Con solo 17 años Mukasa ha mostrado una visión de juego realmente admirable y una clarividencia en la zona de ataque que no suele ser habitual en futbolistas de su edad.

Un futuro que mete miedo

Con eso y más, recalquemos que durante los últimos años el Manchester City ha cerrado la llegada de jóvenes como Erling Haaland, Julián Álvarez, Jérémy Doku o Josko Gvardiol con muchos millones de por medio, pero el club también cuenta con otro elenco de futbolistas que garantizarán los éxitos del club cuando los veteranos se echen a un lado. En este sentido, Phil Foden, Máximo Perrone y Oscar Bobb también tendrán mucha responsabilidad con el paso del tiempo, especialmente el de Stockport, un jugador que lleva asentado en el primer equipo, a pesar de sus 23 años, más de cuatro temporadas.