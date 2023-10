Arabia fumiga la Premier, 2x1 de cracks: uno, como Kane y Haaland; el otro, el genio de La Masia

No hacemos más que contar un anuncio a voces cuando señalamos a Mo Salah, uno de los más grandes delanteros de la Premier League en los últimos diez años junto a nombres como Harry Kane o Erling Haaland, es uno de los objetivos más importantes de la Saudi Pro League, sino el más, pero es que la competición emergente no se detiene ahí en lo que respecta a la liga británica en general y el Liverpool en particular, porque junto al egipcio querrían a otro crack de los reds, uno que fue el gran genio de La Masia de su generación.

Ataque total

Desde la liga árabe ya han anunciado por activa y por pasiva que Salah es un objetivo prioritario por varios motivos claves para la competición y el hecho de haber fracasado en su fichaje, por negativa del Liverpool y Jürgen Klopp, este verano no evita que puedan volver a por él en la siguiente ventana de transferencias estival o incluso en el mercado de fichaje invernal. Ya veremos. Lo que sí está claro es que la continuidad de cara a la campaña 24/25 de uno de los grandes goleadores de la Premier junto a Harry Kane y Erling Haaland como es el africano estaría más que comprometida. Y junto a él, también la de un compañero suyo, ex del Barça y el Bayern de Múnich.

Y es que Thiago Alcántara, un jugador fantástico que ya maravilló en las categorías inferiores del Barça, que triunfo en LaLiga, la Bundesliga y en cierta forma también en la Premier League, está en la agenda del fútbol árabe. Con el español se da el caso de que el rosario de lesiones lo han apartado de los focos y su final parece más cercano que un nuevo resurgir, por lo que la tentación árabe podría ser una salida más que probable para él, como decimos, incluso en el mes de enero.

Así las cosas, los fichajes de los reds en esta campaña y los que se proyectan arrastran un claro objetivo al que se ve empujado el equipo de Anfield por las ofensivas árabes, uno que apunta a Salah y Thiago, entre otros, y que obliga a Klopp a una lenta pero segura transición: sus estrellas se van a ir, Arabia presiona y la negativa con ellos no se puede mantener mucho tiempo; el 2x1 se acerca.