Arteta acelera su plan millonario: ex del Barça, brasileño y jugón

La Premier League viene acostumbrando a realizar los grandes desembolsos económicos en el mercado europeo y esta vez el Arsenal está muy cerca de protagonizar el próximo traspaso de primer nivel. Mikel Arteta está muy interesado en Arthur Melo y, dado que el futbolista brasileño no está teniendo la mejor de las suertes en la Juventus, la incorporación podría cerrarse antes de que finalice el mercado invernal a cambio de 40 millones.

Goal ha desvelado el interés del Arsenal en cerrar los servicios del centrocampista bianconero aprovechando que este, a pesar de que está contando con una gran suma de minutos, no está del todo cómodo en Turín. Pero eso no es todo ya que el conjunto londinense no podrá contar con Thomas Partey y Mohamed Elneny durante las próximas semanas (ambos se encuentran disputando la Copa África) y eso apremia la necesidad del entrenador de reforzar del centro del campo cuanto antes.

Arthur Melo salió del FC Barcelona en 2019 a través de una de las operaciones más polémicas del mandato de Josep María Bartomeu ya que el jugador venía dejando muy buenas sensaciones en el conjunto catalán. Eso sí, durante estas dos campañas en las filas de la Juventus el centrocampista de 25 años no ha podido ofrecer las buenas prestaciones manifestadas durante su paso por la Ciudad Condal y eso podría propiciar su salida inminente de la Vecchia Signora.

Todo parece estar encaminado para que el acuerdo tenga luz verde por todas las partes implicadas y solamente falta fijar la duración del contrato de Arthur Melo, que salvo sorpresa de última hora pondrá rumbo a los Gunners para aventurarse en su primera experiencia la Premier League, donde tratará de reencontrarse con su mejor versión tras dos años de muchas dudas en el Piamonte.

La Juve tiene encarrilado un plan B

Y es que en el interés que ha manifestado el Arsenal por cerrar la operación cuanto antes se ha visto incentivada en las últimas horas por el acercamiento entre la Juventus y Bruno Guimaraes, quien estaría dispuesto a llegar a Turín para tomar el testigo del internacional brasileño.