Abramóvich pone en venta al crack y Laporta planea ficharle en verano

El Chelsea ha comenzado el 2022 con más problemas en la mesa de los que Thomas Tuchel y Román Abramóvich se esperaban tener y a la trifulca -aparentemente ya solventada- entre Romelu Lukaku y el técnico alemán se suma ahora la posible salida de Kepa Arrizabalaga, el portero más caro en la historia del fútbol. El guardameta vasco aterrizó en Stamford Bridge en 2018 a cambio de 80 millones procedente del Athletic Club, pero solamente en su primera campaña en el club logró disfrutar de los minutos deseados.

La llegada de Edouard Mendy al Chelsea le catapultó a un rol secundario en el que apenas ha tenido participación y por el que su valor de mercado ha disminuido vertiginosamente: según Transfermarkt, ahora mismo es de 10 millones, 50 menos que en 2018.

Según ha recogido Goal, Abramóvich, dado que Tuchel ya ha dejado muy claro que tiene plena confianza en el senegalés, está dispuesto a desprenderse de Kepa en este mismo mes de enero si la oferta alcanza 15 millones… y el FC Barcelona se ha postulado como unos de sus posibles destinos. Joan Laporta sabe que Neto Murara está a un paso de regresar a Brasil y que Ter Stegen no está seguro de continuar en el club la próxima campaña, algo que apremia la urgencia por reforzar una portería que este año está suponiendo un gran lastre para el equipo.

Eso sí, hay dos factores que suponen una traba para que el presidente del Barça oficialice la llegada de Kepa en este mercado invernal: el portero alemán, si finalmente se marcha, no lo hará hasta el próximo verano; y, además, la delicada situación de las arcas del club no permitirá un fichaje en enero a no ser que se consume otra salida del Camp Nou aparte de Philippe Coutinho, que puso rumbo -como cedido- al Aston Villa hace unos días.

No obstante, la Lazio también ha mostrado mucho interés en contar con los servicios del futbolista de 27 años y el conjunto italiano parece decidido a lanzar su oferta en los próximos días, algo que podría chafar el plan de Laporta para asegurar la portería blaugrana con un guardameta de nivel en la 22/23.