Arteta, Arne Slot y Unai Emery suplican que el Madrid acepte el pastizal y Ancelotti le da la patada

La renovación de Ferland Mendy es una declaración de intenciones para un crack que está a la espera de la llamada de Carlo Ancelotti, más que nada porque los movimientos del club blanco al respecto de los fichajes de cara a la próxima temporada terminan de convencer al futbolista internacional con España de que esa llamada no se va a producir, de modo que se inclina por descolgar el teléfono de Mikel Arteta, Arne Slot y/o Unai Emery.

Tres que sí lo valoran

Caught Offside advierte que el deseo de Arsenal, Liverpool y Aston Villa por fichar a Miguel Gutiérrez no solo se mantiene, sino que se intensifica y eso no perturba a un Real Madrid que no solo no va a pujar por él, sino que espera que su salida de Girona se convierta en una pugna millonaria que les haga ganar cuanto más dinero mejor, en parte para pagar el fichaje que sí harán en Chamartín para acompañar al lateral izquierdo francés: Alphonso Davies.

No cuentan con él; sí con lo que deje en caja

Recapitulado, el Madrid es el único club de la Champions League que puede llevarse al jugador del Girona por la mitad de precio, pero es de los pocos que no quieren abrir esa vía, mientras que en la Premier League, con gunners, reds y villanos al frente, se pegan por ficharlo. Así, el 50% del precio que les cueste el jugador zurdo irá a parar a las arcas merengues.

Cambios a la vista

Con Mendy renovado y Davies convencido, en la casa blanca se encomiendan a un futuro en el que solo tengan que decir que ‘no’ a Gutiérrez y, a la vez, también a Fran García, quien carecerá de hueco una vez el canadiense arribe en Chamartín. La jugada, como ven, es redonda para el gigante de LaLiga, que pueden ganar bastante dinero a cuenta de su canterano; también del otro, el de Bolaños de Calatrava.