Arteta lidera la puja por el rey de las asistencias: tiembla Guardiola

Sin ninguna duda, el mejor equipo de la presente temporada en la Premier League está siendo el Arsenal de Mikel Arteta. No en vano los gunners han rebasado al Manchester City de Pep Guardiola como flamantes líderes de la competición doméstica con siete puntos de ventaja con respecto a los citizens. Ante tales registros, resulta innegable que el salto de calidad que ha dado el conjunto londinense esta temporada ha sido descomunal, poniendo en serios aprietos al conjunto skyblue que, hasta la fecha, había sido el claro dominador de Inglaterra.

Sin embargo, las malas noticias para el Manchester City no solo se podrían limitar a la presente temporada, ya que el objetivo del Arsenal no es otro que el de mantener la regularidad de la presente campaña año tras año. Por ello, según informa The Daily Express, la directiva gunner estaría dispuesta a realizar un importante esfuerzo económico durante el próximo mercado de fichajes veraniego, intentando cerrar la incorporación de Sergej Milinković-Savić, actual futbolista de la Lazio y rey indiscutible de asistencias en la Serie A, donde lidera la tabla de máximos asistentes con un total de 7 asistencias en 14 partidos disputados.

De hecho, tal es la determinación por parte del Arsenal de cara a intentar cerrar el fichaje del centrocampista serbio que, según informa el medio citado, el equipo inglés sería el mejor posicionado para hacerse con los servicios de Milinković-Savić por una cifra que se podría acercar a los 60 millones de euros en los que está cotizado según datos de Transfermarkt. Sea como sea, con contrato hasta 2024, resulta evidente que la Lazio se podría ver obligada a desprenderse de su emblema en verano de 2023, ante la posibilidad de que se pueda ir a coste cero.

Finalmente, por lo que respecta a los intereses de Mikel Arteta, resulta evidente que su fichaje supondría un gran salto de calidad en la plantilla gunner que, como comentamos, pondría en todavía más aprietos al Manchester City de Pep Guardiola. En este sentido, futbolísticamente el serbio encajaría a las mil maravillas en el conjunto de Londres, ya que es un futbolista al que le gusta mucho entrar en juego. Además, posee un físico portentoso que le permite cubrir mucho terreno de juego y es un experto en filtrar pases de gol, lo que le convierte en un centrocampista idóneo para la Premier League, liga a la que, como comentamos, podría dar el salto de la mano del actual líder.