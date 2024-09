Arteta no se deja intimidar por Bernardo Silva: una indirecta para Pep Guardiola; resaltó su poderío

El enfrentamiento entre Manchester City y Arsenal no está considerado tal cual como un clásico y menos un derby, pero la superioridad que han impuesto ambos equipos en las últimas temporadas denota un crecimiento importante para tomarlos en consideración. El pasado fin de semana se batieron en el terreno del Etihad Stadium y el resultado no fue más que un empate 2-2. Posterior al partido, se dijo de todo, tanto desde el lado del cuadro 'citizen' como del 'gunner'.

Mikel Arteta, precisamente, habló sobre el poderío en la zaga central que tiene su once, resaltado a Saliba y Gabriel, estandartes de primera línea que trató de defender a Erling Haaland y en gran medida lo hizo. Además de los aspectos positivo que caracterizan al Arsenal, el técnico también se refirió a las ausencias para enfrentar al City y como estas influyeron en el resultado, sobre todo el hombre de menos que fue expulsado.

Arteta apuesta por su dupla

La revancha aún será a inicios de 2025, pero el duelo disputado en la casa del Manchester City dejó de todo. Mikel Arteta, por su parte, se encargó de analizar una de las fortalezas de su sistema que es la defensa, precisamente la conformada por Saliba y Gabriel Magalhaes. “Creíamos que Gabriel y Saliba podían a llegar a ser realmente buenos, pero su nivel ahora es realmente increíble, increíble”, dijo en conferencia.

De la teoría a la práctica

El fenómeno Arteta llegó en el momento indicado a Londres, Arsenal necesitaba de alguien que tenga una idea clara y el expupilo de Pep Guardiola reflejó su idea de juego rápidamente en el club. El DT concluyó sobre Gabriel y Saliba que “esa unión y esa química es única y realmente buena. Estoy orgulloso de Gabriel y Saliba, de verdad”, reveló.

Lo que dijo Bernardo Silva

El partido entre City y Arsenal no quedó allí, Gabriel Magalhaes salió a declarar sobre el nulo impacto de Erling Haaland en los palos de Raya, pese a que el delantero anotó. Bernardo Silva, por otro lado, fue directo y consideró que Arsenal no tiene nada de especial, ya que no ganó la Champions como el Liverpool o hasta la Premier League.