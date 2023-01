Arteta se interesa en la decepción del Madrid: solución para Ancelotti

El Arsenal de Mikel Arteta está lanzado a reconquistar el título de la Premier League más de 18 años después. El conjunto del norte de Londres lidera con puño de hierro la liga inglesa. Sin embargo, el técnico español es plenamente consciente que, si quiere seguir por delante del Manchester City, debe aumentar su fondo de armario para evitar cualquier susto en forma de lesión o sanción.

En este sentido, según cuenta The Evening Standard, Arteta habría comunicado a su directiva la necesidad de añadir calidad y profundidad al centro del campo de su equipo y el elegido no sería otro que el madridista Eduardo Camavinga, quien está pasando por sus horas más bajas como jugador del Real Madrid.

El rendimiento del centrocampista francés esta temporada no ha sido el esperado, no ha dado un paso al frente y ha dejado claro que está a años luz de sus compañeros de la medular blanca. Tchouaméni, que llegó en el pasado mercado veraniego ha evidenciado sus carencias y le ha quitado el puesto de pivote con suma facilidad. Además, su irregularidad no le permite ser un recambio de garantías para Modric y Kroos, ambos insustituibles pese a su adelantada edad, 37 y 33 años respectivamente.

Camavinga, no ha sido capaz de revelarse y hacerse con un puesto en el once titular. El ex del Rennes sigue siendo visto como un revulsivo hecho para cambiar el signo de partidos encallados gracias a su gran capacidad física. Sin embargo, no es una opción de garantías para un Carlo Ancelotti que necesita a alguien más fiable en el centro del campo.

En este sentido, el Arsenal ha emergido como una opción ideal para que Camavinga vaya ganando minutos y experiencia en la máxima élite. Además, el alto ritmo de juego de la competición inglesa de adaptaría mucho mejor al juego del francés, mucho más acostumbrado a romper líneas mediante la conducción y a llegar con potencia a zonas de remate desde la segunda línea, dos funciones muy demandadas en Inglaterra, donde el juego posicional no es tan importante como en España.

Así pues, Arteta ha ofrecido al Real Madrid y a Camavinga una opción ideal para que el joven centrocampista recupere su confianza y sea capaz de alcanzar ese gran potencial que demostró en Rennes y que dejó entrever, especialmente la pasada temporada, en el Santiago Bernabéu.