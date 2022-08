Aubameyang elige destino: Lewandowski le echa y se enfrenta a Xavi

Su historia en el Barça puede ser mucho más breve de lo esperado. Aubameyang llegó al Camp Nou el pasado invierno para tratar de reconducir una situación completamente desesperada y lo cierto es que él fue uno de los grandes culpables de sacar el barco a flote gracias a sus goles, pero en el fútbol apenas hay memoria y ahora su estancia en el conjunto azulgrana está muy próxima a terminarse. El escenario ha cambiado por completo en apenas unas semanas y ahora es el gabonés el que parece que puede ser el siguiente en marcharse.

Aubameyang está muy contento en el Fútbol Club Barcelona. La temporada pasada fue realmente buena y llegó a anotar un total de 13 goles vistiendo la camiseta culé en apenas medio año, desde que aterrizó en pleno enero. Por eso, Xavi Hernández lo consideraba como una pieza importante dentro del engranaje y de la confección de la plantilla de cara a este nuevo curso, pero la llegada de los flamantes fichajes como Raphinha y especialmente Lewandowski, y la renovación de Dembélé, le han dejado sin sitio en el once inicial o al menos le han complicado mucho las cosas para poder ser uno de los grande protagonistas en la 2022/2023.

Es por eso que ya hay varios equipos importantes que han llamado a su puerta y los dos, curiosamente, se los quieren llevar de vuelta a la Premier League. Uno de ellos es el Manchester United, desesperado por completo después de un mal inicio de temporada y todo el lío con Cristiano Ronaldo, mientras que el otro es el Chelsea, que después de la salida de Lukaku todavía sigue tratando de reforzar su parcela ofensiva.

Informa, no obstante, el diario Express en Inglaterra que el delantero ya ha decidido cuál sería su destino en caso del salir del Barça. Aubameyang tiene claro que el Chelsea es su elección pese a que eso suponga una traición a su ex equipo, el Arsenal, ya que no quiere recalar en un conjunto en descomposición como es el United. Por el momento el Barça pide cerca de 30 millones de euros pero el Chelsea espera rebajar esas pretensiones y aprovecharse de las necesidades económicas que tiene Joan Laporta.