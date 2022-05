Bin Salmán elige delantero: de la selección inglesa y deseo de Arteta

Los fichajes de invierno han supuesto un punto de inflexión para el Newcastle. Desde la llegada de Trippier, Chris Wood o Bruno Guimaraes, entre otros, junto con la contratación de Eddie Howe, las Urracas han experimentado un gran cambio tanto de juego, como de resultados, que le han servido, no solo para evitar el descenso, si no para situarse en la parte más cómoda de la clasificación que, si no llega a haber sufrido aquella crisis de los primeros 14 partidos sin conocer la victoria, quizás estaría luchando por entrar en puestos europeos.

Pero a pesar de todo ello, el proyecto no se detiene aquí, Bin Salmán quiere más y es consciente de que, a pesar de la mejoría, el equipo tiene una gran debilidad de cara a la portería rival, y es que, el Newcastle solamente ha anotado esta temporada 40 goles, y como consecuencia, el jeque se lanzará al mercado en busca de un delantero centro que marque un mínimo de 20 tantos por curso, y parece haberlo encontrado.

Según The Telegraph, Bin Salmán estarían dispuesto a ofrecer hasta 66 millones de euros por el delantero de la selección inglesa Daniel Calvert-Lewin. El jugador del Everton, pese a no haber tenido suerte esta temporada debido a sus constantes lesiones, es uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. Tras él se encuentra equipos como los magpies, el Arsenal o el Manchester United porque las cifras alcanzadas en las temporadas anteriores, donde superó siempre los dos dígitos, son un gran aval para hacerse con sus servicios.

Un duro palo para el equipo de Mikel Arteta que busca de forma urgente un delantero centro para su equipo y que no quiere ver como se le escapa otra gran operación, como sucedió en enero con el fichaje de Dusan Vlahovic por la Juventus. El Arsenal necesita un ‘9’ o varios. Aubameyang se ha ido al Barça, Lacazette y Nketiah terminan contrato en junio de 2022 y solamente se quedará Pépé. Otros atacantes que suenan para la delantera gunner son Isak, de la Real Sociedad o Darwin Núñez, del Benfica, entre otros.