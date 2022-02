Bin Salmán y Abramóvich se reparten 2 fichajes millonarios de LaLiga

Todavía restan más de cuatro meses para se reabra la contienda de fichajes, pero los grandes clubs de la Premier League, especialmente los que cuentan con mayor solvencia económica, no quieren perder el tiempo y por ello están fijando diferentes objetivos en las mejores ligas europeas con la intención de estrechar lazos cuanto antes con esos futbolistas y evitar que se sientan atraídos por otros clubs. En este sentido, Newcastle y Chelsea cada vez están más cerca de cerrar la incorporación de dos de los mejores centrales de LaLiga durante las últimas campañas, Jules Koundé y Diego Carlos.

Ambos jugadores del Sevilla ya han sonado durante el último mercado como posibles refuerzos para azules y blanquinegros, respectivamente, por lo que el próximo verano los movimientos podrían hacerse oficiales.

El interés de Román Abramóvich en Koundé viene quedando patente desde que Antonio Rüdiger dejó entrever que no renovará su compromiso con el conjunto londinense conforme expire su contrato el próximo 30 de junio. Además, otros dos centrales de la plantilla dirigida por Thomas Tuchel como son César Azpilicueta y Andreas Christensen también terminan su vinculación con el conjunto inglés al finalizar el curso, por lo que podrían ser otras bajas muy significativas en la línea defensiva del equipo. No obstante, si Koundé no ha llegado antes a Stamford Bridge ha sido por el alto precio exigido por el Sevilla para dejarle salir, 60 millones, una cifra que deberá asumir Abramóvich si quiere finiquitar el negocio el próximo verano.

Además, Bin Salmán quiere asestar otro golpe a LaLiga con la compra de Diego Carlos, compañero en el eje de la zaga de Koundé en Nervión. Al igual que el francés, el central brasileño de 28 años ya ha estado a punto de poner rumbo al Newcastle en el mes de enero, pero finalmente el Sevilla logró retenerle a sabiendas de la importancia que tiene este en el esquema de Julen Lopetegui.

Eso sí, tal y como ha avanzado The Sun, nada parece poder impedir que el zaguero sudamericano ponga rumbo a St’ James Park el próximo verano a cambio de 32 millones, sobre todo porque es el propio Diego Carlos el que ha dejado entrever su deseo de llegar a la Premier League de la mano de Mohamed bin Salmán.