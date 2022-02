Bin Salmán prepara 45 kilos por su 1ª estrella: ni Icardi, ni Hazard

El Newcastle United ha revertido parcialmente la delicada situación que atravesaba el club en la Premier League antes de realizar los fichajes sellados en el mercado invernal y eso cada vez está acercando a Las Urracas a su gran propósito en el proyecto que está gestando Mohamed Bin Salmán: mantener la categoría para poder llamar la atención de un mayor número de jugadores el próximo verano y, por ende, intentar cerrar varios fichajes.

No obstante, aunque han sido futbolistas como Eden Hazard, Mauro Icardi, Alexandre Lacazette o Philippe Coutinho los que han estado sonando en St' James durante las últimas semanas como la primera gran millonada veraniega del club del norte de Inglaterra, The Sun ha revelado la principal idea del mandatario saudí para el próximo verano: Eberechi Eze, quien esta temporada no está brillando todo lo que se esperaba de él por culpa de las lesiones que está encadenando el futbolista de 23 años.

Puede resultar contraproducente que el Newcastle haya señalado al joven talento nigeriano del Crystal Palace como su máxima prioridad para reforzar la parcela ofensiva del equipo dada la trayectoria de todos los futbolistas que han pasado en primera instancia por la agenda del club, pero el mediapunta africano de 23 años está considerado una de las grandes promesas de la Premier League y por ello Bin Salmán está dispuesto a realizar una estratosférica oferta para cerrar su fichaje.

Es cierto que el futbolista, debido a una lesión en el Tendón de Aquiles, apenas ha podido intervenir esta temporada, por lo que tal cantidad podría resultar excesiva. Eso sí, de esta forma el Newcastle se asegurará de que ningún club se entrometa en la operación y eche por tierra el deseo del mandatario saudí de atar el primero de los grandes movimientos que planea realizar durante el próximo mercado veraniego.

Eso sí, cabe dejar patente que solamente logrará tal cometido si el Newcastle consigue la permanencia en la categoría, algo para lo que Bin Salmán ha dado un paso de gigante con las incorporaciones invernales de Kieran Trippier, que ya ha anotado 2 goles con el cuadro blanquinegro, Bruno Guimarães y Chris Wood.