Boehly acepta el jugador propuesto por Pochettino: Lukaku es la mercancía de un traspaso récord

El Chelsea será uno de los conjuntos que por necesidad y capacidad más cambie su rostro al paso por un mercado de fichajes veraniego en el que su lamentable temporada y su infructuosa inversión millonaria en esta campaña van a estar en el epicentro de sus movimientos. De estos, unos, importantes, serán las ventas, pero también las adquisiciones, y Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milan pero cedido por los blues, será clave en una operación mayor.

Pochettino cree que es el momento y el lugar

Mauricio Pochettino, a falta de confirmación oficial de Todd Boehly, ya está a los mandos del Chelsea 23/24, de modo que los planes blues pasan por sus manos. Sobre ello, el técnico sabe que han de vender para poder comprar y por eso fue él quien propuso que Mason Mount se quedase, como jugador de la casa desde los 6 años, pero no solo eso, también certificó que Lukaku no seguirá en el Inter, aunque eso no garantice su estancia en Stamford Bridge.

Es más, en el punto de mira del argentino estaría, según ciertas informaciones venidas de Inglaterra, Harry Kane, con el que coincidió en su etapa en el Tottenham. El míster sabe que el delantero quiere salir de Londres hacia un proyecto más ambicioso pero que los spurs venderán cara esa salida pese a que solo le queda un año de contrato, de modo que Pochettino, conocedor del club capitalino, propondrá un intercambio entre Lukaku y Kane beneficioso para las dos partes.

Dificultades con el mismo jugador

La idea de Kane de cambiar de aires va encaminada a ganar títulos, unos que podría ganar más fácilmente en la escuadra blue en condiciones normales, sin embargo sabe que el Chelsea no jugará la Liga de Campeones (ni la Europa League ni la Conference League) la temporada que viene de modo que solo en igualdad de condiciones entre los dos equipos de Londres y sin más ofertas sobre la mesa aceptará el trueque (siempre y cuando también acepte el Tottenham). No será difícil tal cosa, ya que los spurs tienen imposible llegar a puestos de Champions en la Premier y el Liverpool, el Brighton y el Aston Villa incluso podrían dejarlos sin disputar competición alguna de Europa. De darse, Kane, valorado por los spurs en unos 130 kilos y Lukaku, que le costó al Chelsea 113M, serían un doble traspaso récord en ambas entidades.