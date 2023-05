Boehly y Pochettino se hartan: KO al español y el Chelsea ataca con 44M, con Courtois en el ajo

En el Chelsea no ha terminado de convencer la figura de Kepa Arrizabalaga y su pérdida de protagonismo se enmarca dentro de otras tantas en el club de Stamford Bridge; como él, jugadores como Mason Mount o Christian Pulisic tienen las horas contadas. Parece que Todd Boehly se ha hartado de perder y de las pérdidas, que le han generado un déficit por el control financiero de más de 320 millones de euros. Y además Pochettino, posiblemente nuevo entrenador del equipo inglés, le exige de cara al mercado; en este hecho un jugador muy concreto.

Titularidad pero no a la altura

Ha sido el diario británico Metro quien ha centrado la atención en el jugador fijo de la España de Luis de la Fuente como uno de los señalados por la criba que pretende hacer el club blue sobre su plantilla, en parte obligada por esa deuda contraída por sus salarios y en parte por la situación deportiva del equipo. Sobre ello, informa el medio, sería Mauricio Pochettino quien podría estar guiando el nuevo destino de la plantilla.

A la vez, el mass media fija en Andre Onana, jugador camerunés del Inter de Milan, el nuevo objetivo de los londinenses para hacer frente a la posible salida o al menos paso a un lado de Arrizabalaga. Se asegura que es el potero africano quien más gusta y que se espera salga del gigante italiano por una cifra cercana a los 44 millones de euros; pero sobre todo hablamos de asaltar la banca para quitarle a Simone Inzaghi a un uno de sus jugadores indiscutibles. Nada se sabe, si tal cosa sucediese, del futuro del jugador español.

Sí argumenta el medio de comunicación que la sensación de seguridad que generaron en su día Petr Cech y Thibaut Courtois, futbolista del Real Madrid, no la ha conseguido un Kepa que, no olvidemos, le costó al Chelsea nada más y nada menos que 80 millones de euros, procedente del Athletic Club de Bilbao. El de Ondarroa había alcanzado su estatus de indiscutible en esta campaña pero no le ha favorecido el devenir del equipo, sin Champions League (ni Europa) en la 23/24 y deshauciado en la Premier, del que, como ven, en parte se culpa a Kepa.