A la luz: Ronaldo sabe cuándo se irá si Messi y Neymar acaban con él

CR7 ha decidido regresar recientemente a los entrenamientos con el Manchester United tras una ola de rumores que invitaba a pensar que dejaría Old Trafford este mismo verano para tener posibilidades de disputar la Champions League en la temporada 22/23. No obstante, el luso no ha encontrado ningún destino atractivo para certificar su salida de los red devils y eso ha provocado que, muy a disgusto, se haya puesto por primera vez a disposición de Erik ten Hag, quien también tiene planes para el propio delantero de 37 años.

Eso sí, el futuro de Cristiano Ronaldo sigue dando mucho que hablar ya que en las últimas horas el reconocido medio CBS ha destapado una información VIP para el devenir del laureado astro portugués: si este verano no cambia de club, como así parece que ocurrirá, tras el Mundial de Qatar un prestigioso equipo de la Pro League de Arabia Saudita le abrirá las puertas para disputar la última aventura de su trayectoria profesional como jugador.

El medio en cuestión no ha revelado el equipo que está al acecho de Cristiano, pero asimismo ha reafirmado su alto interés en presentar una oferta por el futbolista en el próximo mercado invernal, justo cuando haya finalizado el Mundial de Qatar en el que la selección comandada por CR7 tendrá mucho que decir.

Portugal parte como una de las favoritas, junto a la Argentina de Leo Messi o la Brasil de Neymar JR, para tocar la gloria en el que probablemente será el último evento de este calibre para estos tres jugadores. Por ende, si alguno de los dos cracks que actualmente militan en el PSG logran arrebatar la ilusión al combinado luso, Ronaldo tendrá un motivo determinante para poner tierra de por medio con Europa, abandonar Manchester seis meses antes de su expiración de contrato y aceptar la estratosférica oferta millonaria que, presuntamente, un club de Arabia Saudí pondrá sobre la mesa.

Por el momento, todo sigue su curso ya que CR7 no cuenta con ofertas atractivas en Europa, justo lo que él busca para competir en la Champions 22/23, y en Qatar será uno de los hombres que más miradas tendrá encima, aparte de por ser un favorito al título, por la resolución de su futuro en el periodo invernal.