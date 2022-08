Bombazo Ten Hag: llega el '9', CR7 será suplente y retirada anticipada

La no clasificación del Manchester United para la próxima edición de la Champions League ha desatado en los últimos dos meses un culebrón tremendamente sonoro en el que CR7, ariete portugués de 37 años, ha estado buscando una alternativa en Europa que sí que le brindase la oportunidad de disputar dicha competición. No obstante, su avanzada edad y el elevado salario que recibe son dos impedimentos para llamar la atención de los clubs que quieren a aspirar a ganar la orejona en la 22/23, por lo que el futbolista no ha tenido más remedio que regresar a Old Trafford y asumir su continuidad en el club.

Eso sí, Erik ten Hag no parece estar del todo satisfecho con esta decisión del luso a pesar de que le considera una parte muy importante para el próximo curso, algo que ha llevado al entrenador neerlandés a dejar muy claro quién manda en el vestuario: tal y como ha desvelado 90min, el técnico quiere contar con Jamie Vardy el próximo curso en su plantilla y quitarle el rol de indiscutible a Cristiano Ronaldo, quien se ha quedado a cuadros tras conocer esta petición a la directiva y quien podría sufrir algo parecido a una retirada anticipada.

El delantero inglés del Leicester tiene un año más de contrato con los foxes y Ten Hag, a conciencia de ello, quiere abrirle la puerta del United para brindarle la oportunidad de pelear por títulos en la que posiblemente sea su última campaña a un nivel óptimo. Vardy ya tiene 35 años y, a pesar de que su rendimiento en los foxes ha sido descomunal durante las últimas campañas, ha estado muy lejos de poder optar a alguno de los títulos más laureados del continente, a excepción del campeonato liguero ganado en 2016, un privilegio que le quiere regalar Ten Hag y algo que supone un contratiempo atroz para CR7.

Con la puerta de sus opciones de mercado favoritas ya cerrada, el ariete luso sabe que tendrá muy complicado abandonar el Manchester United este verano, pero lo que no se imaginaba el jugador es que Ten Hag podría relegarle al banquillo para permitir la entrada en escena de Vardy, futbolista que gusta mucho al técnico neerlandés.

Es más, según Leicester Mercurio, el traspaso se abordará de forma inminente para evitar que otros colosos interesados en el delantero inglés puedan anticiparse al deseo del técnico, quien ha dejado congelado a la estrella de los red devils con esta petición exprés.