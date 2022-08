Frenkie de Jong saca brillo a su futuro: palo a CR7 y destino elegido

Resulta contraproducente que el FC Barcelona esté insistiendo de forma continua en la venta de Frenkie de Jong atendiendo al gran peso que tuvo el centrocampista neerlandés en los planes de Xavi Hernández la temporada pasada, pero Joan Laporta sabe que su salida es elemental para oxigenar masa salarial y, por ende, inscribir a algunos de los nuevos fichajes que ha cerrado recientemente el club.

Tras esta declaración de intenciones del conjunto culé, el Manchester United acaparó casi todas las papeletas para hacerse este verano con los servicios del futbolista de 25 años, pero los red devils no jugarán la próxima edición de la Champions League y eso ha echado para atrás al mencionado Frenkie, quien a día de hoy no está por la labor de reforzar el proyecto que lidera CR7 en Old Trafford, algo que a su vez supone un duro varapalo para el delantero portugués dado que cada vez son más los jugadores que están dejando de lado al equipo dirigido por Erik ten Hag por el factor mencionado.

Si algo ha puesto de manifiesto De Jong es que quiere disputar la competición europea más laureada a nivel de clubs el próximo curso, algo que deja prácticamente sin opciones al United de cerrar su fichaje este verano a pesar de los 80 millones entregados al Barça en la última oferta, pero que abre otra alternativa que hasta al momento ha había tomado excesiva fuerza en este culebrón, la del Chelsea.

Tal y como ha señalado 90min en uno de sus últimos comunicados, Thomas Tuchel ha abierto la posibilidad de que Frenkie se incorpore a la disciplina de los blues para reforzar la medular del equipo, que podría ver cómo Jorginho pone rumbo a la Juventus en los próximos días. A diferencia del United, el Chelsea sí que cumple con el firme requisito impuesto por De Jong para valorar una salida del Barça: que su destino dispute la próxima edición de la Champions League.

Además, el jugador neerlandés sabe que tendría mucha importancia en los planes de Tuchel y, por si fuera poco, hay otro motivo que podría alentar al jugador a dar luz verde al traspaso: aunque el proyecto del Barça pinta muy bien tras la llegada de los nuevos fichajes, el Chelsea también partirá como uno de los favoritos el próximo curso en la carrera por la Premier League y la Champions, amén del resto de títulos nacionales a los que aspira el equipo londinense.