Bruno y CR7 ya saben quién sustituirá a Paul Pogba, un anhelo blanco

Todo hace indicar que los silencios de Paul Pogba y Mino Raiola tienen un claro fin: el francés se va y el United ha de buscar otro box to box para su medular, uno que pueda cumplir con un papel estelar, ese que, dicho sea de paso, no ha tenido casi nunca Pogboom. Pues bien, desde Inglaterra aseguran que la entidad que tiene en sus filas a Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo ya ha fijado su objetivo de cara al mercado en sustitución del galo, que no sería otro que un viejo anhelo del Real Madrid y del propio conjunto inglés.

Sí, hay que tirar de hemeroteca para rescatar el interés del United en Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista de la Lazio que ahora puede hacer de Pogba y que ya estuvo cerca de firmar con los diablos rojos allá por 2019. Como decimos, también lo intentó el Madrid, de cuyo escudo siempre se ha confesado seguidor el serbio, pero las altas pretensiones del conjunto capitalino italiano siempre dieron al traste con la operación.

El United esta vez espera triunfar con el centrocampista biancocelesti a través de los traspasos y la liberación de masa salarial que se produzcan de forma masiva este verano, con las partidas de Jesse Lingard, Donny Van de Beek, Edinson Cavani, el mismo Pogba, entre otros, y veremos si con jugadores como Rashford o Greenwood. Y en esta dirección se muestra Express, que apunta sendas cosas, el interés siempre latente del United en el jugador y la pertinencia de su ataque por la marcha de Pogba.

Y sí, desde luego que está totalmente ligada la salida del francés con la posible llegada del serbio. Jugador de gran envergadura, con un despliegue enorme y gran capacidad para llegar en segunda línea, de Milinkovic-Savic siempre se ha pensado que podría rendir mejor incluso en la Premier League o en LaLiga de lo que lo hace en el fútbol italiano, más dado a reducir los espacios. Sea como fuere, Pogba, que parece encaminado a enfriar toda opción de renovación, ya sabe quién será su recambio o al menos con quién van a intentarlo los diablos rojos. Un gran fichaje, a priori.