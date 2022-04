Hazard y Florentino llegan a un acuerdo, falta el sí de la Premier

Hay un asunto que trae de cabeza al Real Madrid a cuenta de Carlo Ancelotti y su gestión de vestuario, una inversión récord del club, una situación insostenible de una estrella de su plantilla y los nuevos fichajes. Todos estos asuntos confluyen en Eden Hazard y su reciente operación de tobillo, lo que debe llevarle a un nuevo estado de bienestar físico y mental. Con él, el Madrid tendría jugador para algunas temporadas más, pero hay otra posibilidad: lograr su salida a la Premier League.

Sabe el Madrid que ahora no está en disposición de intentar recuperar la inversión realizada en el 7 blanco, más que nada porque Carletto ha defenestrado al jugador, arrancándole la confianza en base a quitarle todo el protagonismo y los minutos, de modo que para lograr una venta honorable con las dos partes -la clase del jugador y la inversión del Madrid, recordemos, muy superior a los 100 millones de euros- deben primero enseñar su mejoría física. Y este año es perfecto para ello.

Hazard estará a pleno rendimiento en verano tras la intervención del tobillo, podrá jugar la Nations League con Bélgica -que enfrenta a los diablos rojos con Países Bajos, Polonia y Gales- durante el mes de junio y llegará al inicio del curso con el Madrid al cien por cien, de modo que a expensas de lo que ocurra con Carlo Ancelotti (que muy posiblemente no continúe) el Madrid propone al jugador una segunda salida, por si el entrenador italiano se queda en el equipo (gracias a un doble milagro en LaLiga y la Champions) y vuelve a prescindir de sus servicios: irse a la Premier.

De modo que si el Madrid no puede optar a un gran traspaso por el jugador en estos momentos; el mismo futbolista no aceptará cualquier destino y precio, como os narrábamos ayer en Don Balón, y cabe la posibilidad de que Carlo Ancelotti mantenga su cargo, siendo así de nuevo un obstáculo para Hazard en la 22/23, ¿cuál es la solución? Sencillo, el Madrid, en tal caso, pretende que los pretendientes de Hazard en la Premier, si no quieren abonar su traspaso, se hagan cargo de su sueldo, al menos en gran parte, mediante una cesión. Con ello Hazard tendría protagonismo en la liga inglesa para ir a la Copa del Mundo con confianza y minutos y el club blanco mostraría al belga para intentar un traspaso o una vuelta definitiva en la 23/24; esta última opción más remota debido a su edad.