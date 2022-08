A CR7 solo le quedan 2 opciones Champions: nuevo 'no', Ten Hag respira

“Cuando me entrevisten dentro de unas semanas sabrán toda la verdad”, publicaba Cristiano Ronaldo en sus redes estas semanas para defenderse de todas las acusaciones que se llevan publicando en los medios de comunicación sobre él durante todo el verano acerca de la petición de traspaso al Manchester United y los rechazos que está recibiendo por parte de la gran mayoría de los clubes con los que ha estado relacionados, como el Real Madrid, PSG, Chelsea, Bayern de Múnich, Inter de Milán o Milán. Una larga lista a la que ahora se ha unido un equipo más.

Según publica el diario ‘Bild’, el Borussia Dortmund habría salido al paso de todos los rumores que se han publicado esta semana acerca de un posible interés del club alemán en el jugador del Manchester United. Pero, de nuevo, y tal y como lleva sucediendo todo el verano, Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser rechazado:"¿Cristiano Ronaldo y el Borussia Dortmund? Eso es muy encantador a primera vista. Es uno de los mejores jugadores que el mundo haya visto jamás. El único problema es que no hay ningún contacto entre las partes involucradas y ciertamente no hay fichaje”, señalaba el propio CEO del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke.

No ha habido contactos entre el jugador y el conjunto alemán y aunque los hubiese, el diario alemán ‘Bild’ asegura que el Borussia Dortmund rechazaría incorporar al jugador por su alto salario. Un problema que muchos equipos que andan interesados en él se han encontrado en el camino y por lo que no han podido incorporar al ex del Real Madrid en sus plantillas.

Cada vez quedan menos equipos en los que pueda recalar Cristiano Ronaldo este verano. Sus exigencias son claras, jugar la Champions League, y dentro de todos los equipos que ahora mismo juegan la competición, a día de hoy, solamente hay dos que sigan interesados en el portugués: el Sporting de Lisboa y el Nápoles. Pero con ellos ocurre exactamente lo mismo que con el Borussia Dortmund, el salario. Si ‘CR7’ no se rebaja el sueldo, será muy difícil que salga de Old Trafford. La Liga de Campeones se aleja un poco más y Ten Hag respira aliviado porque podrá mantener a su estrella.